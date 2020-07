"Šo suni paņēmu no ģimenes, kura to nevarēja paturēt. Jau ļoti, ļoti sen vēlējos sev suni. Un tieši šādas sugas – ungāru vižlu jeb ungāru putnu suni. Gribēju kādu, par ko rūpēties,” atklāj aktieris.

Pēc autores Leldes Kovaļovas debijas romāna "Bezvēsts pazudušās" motīviem tiek veidots detektīvseriāls. Seriālā filmējas arī Niklāvs Kurpnieks. „Esmu puisis, kas seriālā „maisa gaisu”. Esmu sliktais tēls. Un man ļoti patīk spēlēt ļaunās raksturlomas,” atzina talantīgais aktieris. Uz seriāla Bezvēsts pazudušās filmēšanu Mālpils muižā Niklāvs bija ieradies, līdzi ņemot savu mīluli Bono. Ikvienu brīvu brīdi aktieris pavadīja pastaigās ar suni. (Foto: Juris Rozenbergs)

Viņš atzīst, ka ne mirkli nav bažījies par to, ka nebūtu iespējams suņa turēšanu apvienot ar aktiera darbu. „Ar teātra dzīvi to ir viegli apvienot. Suns tiek ņemts līdzi it visur, arī uz biznesa tikšanos. Viņš manu ikdienu nekādā gadījumā neapgrūtina,” skaidro Niklāvs, piebilstot, ka šis laiks kā aktierim viņam ir ļoti darbīgs. „Kaut kā dīvaini sakritis, ka tagad darāmā vairāk, nekā biju iedomājies. Ļoti daudz darba, bet man tas patīk. Laikā, kad teātris bija slēgts un visiem bija jāievēro pašizolācija, es novērtēju savu darbu un to, cik man ļoti patīk strādāt,” saka Kurpnieks.

