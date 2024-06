Baiļu trīsas atvaļinājumā. Ceļojums nesezonā uz Eolu salām Itālijā

Jāatzīst, krātera dārdoņa un zibeņošana, kas ik pa laikam redzama un dzirdama no mūsu AirBnb mājiņas, ir mazliet nervus kutinoša, taču piecu dienu laikā pierodam. No mūsu terases varēju labi redzēt Stromboli krāteri, tādēļ ik pa laikam pavēros uz to, lai pārliecinātos, ka no tā neveļas melns mākonis vai nav citu apdraudošu pazīmju. Mierinoša bija doma, ka tik aktīvs vulkāns, kurš izvirst vairākas reizes stundā, neuzkrāj spēku lielam izvirdumam. Savā ziņā tā ir fascinējoša pieredze – būt tik tuvu tik varenam dabas veidojumam. Vulkāns savas nemitīgās aktivitātes dēļ ir viens no unikālākajiem šāda veida objektiem pasaulē, jo dod apmeklētājiem iespēju visai nelielā attālumā redzēt, kā notiek izvirdumi.