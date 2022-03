Aptauja: 43% vecāku ir tēmas, par kurām ir apgrūtinoši sarunāties ar saviem bērniem

Kā atzīst vecāki, galvenie apsvērumi, kas viņiem apgrūtina pilnvērtīgi iesaistīties diskusijās ar bērniem par sabiedrībā aktuāliem tematiem, ir informācijas un zināšanu trūkums par konkrētu tēmu (42%) un atsevišķu tēmu diskrētums, kas liek justies neērti, tās apspriežot ar bērniem (33%). Vēl vecākus apspriest kādu noteiktu tematu ar bērnu attur pārliecība, ka tas nav diskusijas vērts (22%), vai viedoklis, ka bērnu konkrētais temats neinteresē (21%). Tāpat vecāki atzīst, ka atturas ar bērniem pārrunāt jautājumus, par kuriem viņiem pašiem nav konkrēta viedokļa (21%) vai tēma ir vienaldzīga (11%).

“Ar bērnu jāsarunājas par dzīvi un tajā notiekošajiem procesiem jau no pašas mazotnes, stāstot par to, cik dažāda un dažkārt arī sarežģīta ir pasaule. Ja vecāki runā ar bērnu vienkāršā valodā par “pieaugušo pasauli”, tad bērnam augot, sarunas var kļūt arvien dziļākas un nopietnākas, turklāt var sagaidīt, ka bērns kļūst arvien ieinteresētāks un aktīvāks arī pats iesaistīties sabiedrībai svarīgos procesos. Bet arī ar pusaudzi ir vērts un vajag sākt runāt par to, kas viņam ir nozīmīgs un aktuāls. Un to var sākt darīt, vienkārši uzklausot savu bērnu,” psihoterapeite Diāna Zande.

Viskomfortablāk vecāki jūtas, sarunājoties ar bērniem par tādām tēmām kā aktīvs dzīvesveids (96% vecāku temata apspriešana nesagādā grūtības), klimata pārmaiņas (93%), zaļais dzīvesveids (92%), Covid-19 pandēmija (92%) un dzīvnieku tiesības (89%).

“Mudināt skolēnus domāt par sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem ir veids, kā veidojam Latviju par labāku vietu sev un bērniem. Šogad, aizvadot “Zelta Zivtiņas Čempionāta” 16. sezonu, vēlamies skolēnus Latvijā ne tikai rosināt aizdomāties par vērtībām, kas svarīgas demokrātiskai un ilgtspējīgai sabiedrībai, bet arī mudināt kopīgiem spēkiem darboties, piemēram, rūpējoties par zaļu vidi, dabas aizsardzību, dzīvnieku labbūtību un līdzdarbojoties sabiedriskajos un politiskajos procesos. Kopīgas vērtības un kopā darbošanās prieks arī ļaus klasēm saliedēties un apjaust savu spēku kā komandām, kas pēc pandēmijas ir īpaši būtiski,” saka “Tele2” valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.