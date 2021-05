Zīmols, cena, iepakojums, sastāvs... Ar ko sākt kosmētikas izvēlē?

Ikdienā jebkurš cilvēks lieto kosmētiskos līdzekļus, kuru skaits atkarībā no vecuma un dzimuma svārstās no dažiem līdz pat ļoti daudziem. Vai tiešām mūsu ieguvumi no tās lietošanas ir tikai pozitīvi? Vai atpazīstams zīmols vienmēr būs “draudzīgs” mūsu ādai? Kādu lomu kosmētikā spēlē iepakojums? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes sniedz Latvijas kosmētikas zīmola GMT BEAUTY kosmētikas ražošanas vadītājs Jānis Graudiņš.