Kā pieklājīgi atteikties no ēdieniem, kurus tu neēd?

Cilvēki parasti cenšas ciemiņiem vai draugiem piedāvāt tādu ēdienu, kas viņiem pašiem garšo. Taču cilvēku gastronomiskā gaume var būt ļoti atšķirīga. Cilvēki, kas dievina olīvas un tādi, kam šķebina jau to smarža vien, sastopami pat vienas ģimenes ietvaros, par draugu pulku nemaz nerunājot.

Taču apzinies, ka tev ir tiesības uz savu gaumi. Ja visiem ģimenē garšo nēģi, tev tie var negaršot, tas nepadara tevi mazāk piederīgu ģimenei, sabiedrībai vai kompānijai. Ēdiena izvēle neko daudz neatšķiras no citām izvēlēm, daudziem patīk klasiskā mūzika, bet tikpat daudzus tā atstāj vienaldzīgus. Taču esi ievērojis, ka tie, kam patīk Bahs un Vivaldi, nesaprot, ko citi atraduši hiphopā. Tieši tāpat ir ar ēdienu, ja tev kāds garšo, grūti saprast, kāpēc kādam tas riebjas.

Taču, ja gadās nonākt situācijā, kad, aizejot ciemos, tiek piedāvāts tev nīstais ēdiens? Kā pieklājīgi atteikties tā, lai neaizvainotu ēdiena gatavotājus? Šeit uzskaitītas dažas frāzes, kā vari no ēdiena atteikties pieklājīgi:

Nē, paldies, es pietaupīšu vietu kūkai/vai citam ēdienam

Mans vēders nepieņem šo ēdienu, tāpēc šoreiz atteikšos

Es esmu jau paēdis, paldies!

Un saki tās viegli, nepiespiesti un smaidot!

Taču, ja esi vegāns, veģetārietis vai uzturā nelieto kādu produktu reliģisku vai dzīvesveida dēļ, tad mierīgi un nepiespiesti to paskaidro, nevis strupi atbildi ar “nē”. Tāpat ieteicams rīkoties, ja ir kādas pārtikas nepanesamības vai diētas ierobežojumi.

Piekrīti pagaršot

Ja namatēvs vai namamāte spiež kaut ko apēst vai vismaz pagaršot mazu gabaliņu, tad vari piekopt sekojošu taktiku. Nevis desmito reizi saki “nē, paldies”, bet patiešām uzliec uz šķīvja mazu porciju šī ēdiena. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kaut kas, ko nekad neesi mēģinājis, vai tas ir zināms un jau agrāk sagādājis vilšanos, šāda rīcība dod iespēju izmēģināt, varbūt, ka šoreiz iegaršosies. Daudziem no mums ir stāsti, ka to vai šo ēdienu es agrāk neēdu, bet tad pagaršoju un savas domas mainīju. Būšana ciemos ļauj nogaršot lietas, ko mēs mājās neēstu.

Esi pateicīgs

Ir pilnīgi vienalga vai maltīte tev garšoja vai nē, saimnieku pūles ir jānovērtē. Tava pateicība par pūlēm kalpos par mierinājumu, ja namamāte būs pamanījusi, ka ēdiens tomēr tev negaršoja. Pasakies par uzaicinājumu, ēdienu gatavošanu, visām rūpēm, ko viņa veltīja tavai uzņemšanai. Un diez vai būs tā, ka neviens ēdiens tev negaršoja, tāpēc pasakies par tiem, ko ēdi.

Ja esi mainītās lomās

Itin viegli vari nonākt situācijā, kad viesiem negaršos tevis gatavotais ēdiens. Ko darīt tādā situācijā? Noteikti zināsi, ka nevajag viņus piespiest tos ēst. Lai no šādas situācijas izvairītos, droši uzjautā cilvēkiem, no kādiem produktiem vai ēdieniem izvairīties, gatavojot kopīgo maltīti.

