Attālina tevi no tuviniekiem un kontrolē, ko raksti feisbukā. 7 pazīmes, ka tavs partneris ir emocionāli vardarbīgs

Ilgstošās attiecībās mēs bieži vien samierināmies un pieveram acis uz daudzām lietām, taču var gadīties, ka tās vairs nav tikai normālas attiecību nedienas vai “mīlnieku ķīviņi” – bet var signalizēt par ko vairāk, brīdina Bestlifonline.com.

Neatkarīgi no tā, vai partnerim ir pārāk liela teikšana, kam un kā tiek veltīts laiks, vai pat tiek ierobežota sociālo tīklu lietošana, šīs iezīmes var norādīt uz emocionāli vardarbīgu partneri. Par laimi, šo pazīmju apzināšanās var palīdzēt atpazīt šīs attiecības un atgūt kontroli pār savu dzīvi.

Tu jūti, ka attālinies no ģimenes un saviem tuvākajiem cilvēkiem

Viens no visizplatītākajiem veidiem, kā kāds mēģina pārņemt kontroli pār partnera dzīvi, ir izolēt un attālināt partneri no draugiem un ģimenes. “Galu galā viņi vēlas, lai tu pievērstos vienīgi viņam vai viņai,” saka Belinda Gintere, emocionālā kinezioloģe. "Viņš mēģina manipulēt ar tevi, uzstājot, ka nejūt tavu mīlestību, ja vien tu lielāko daļu laika nepavadi pie viņa," skaidro speciāliste. Vienlaikus tā ir arī taktika, lai neļautu mīļajiem izteikt savas bažas par potenciāli emocionāli vardarbīgu partneri.

Tu tiec sodīta, ja pavadi laiku kopā ar citiem cilvēkiem

Tu joprojām atrodi iespēju pavadīt laiku kopā ar draugiem un ģimeni, bet par to vienmēr tiec nosodīta. Pēc Ginteres teiktā, emocionāli vardarbīgs partneris darīs visu, lai tu justos vainīga par laika pavadīšanu kopā ar citiem cilvēkiem. Piemēram, tu esi atgriezusies no filmu vakara ar draugiem, bet viņš ar tevi visu vakaru nerunā. Gintere saka, ka tas ir manipulācijas veids, kuru viņš izmanto, lai liktu tev vēlreiz minēt, ar kuru bija jāpavada laiks. Ja tas tā ir, speciāliste iesaka uzticēties vairākiem draugiem un ģimenes locekļiem. Iespējams, ka partneris var attālināt tevi no dažiem mīļajiem, taču, ja tavā pusē ir armija, viņam būs grūti noturēt visus pa gabalu.

Viņa vajadzības vienmēr ir svarīgākas

Attiecībās ne vienmēr viss notiek 50 pret 50. Dažreiz tu jūties tā, it kā tev būtu jākrīt un jāceļas, lai tikai tiktu apmierinātas partnera vajadzības, reizēm pat uz savu vajadzību rēķina. Bet, ja tās dažas reizes pārvēršas par ikdienu, un partneris nekad pretim nesniedz tādu pašu atdevi, tas var signalizēt par briesmām.

"Vai tavs partneris sagaida, ka tu pametīsit visu, ko mīli, lai tikai kopā dotos aktivitātēs, kas viņiem patīk, ievērotu viņu noteikumus un pavadītu visu savu brīvo laiku kopā ar viņu?" jautā sertificēta dzīves un attiecību trenere Diāna.

"Ikvienam ir nepieciešams personīgais laiks, lai uzlādētos un darītu to, kas patīk, savukārt, ja cilvēks nepārtraukti skrien pēc partnera svilpiena, tad tādā veidā dzīve netiek dzīvota pilnvērtīgi." Attiecību speciāliste iesaka ieplānot vairāk laika sev un tam, ko vēlaties darīt, kā arī runāt ar partneri par nepieciešamo atbalstu tieši tavu interešu īstenošanai.

Partneris vienmēr izrāda greizsirdību vai izturas nedroši

Neliela greizsirdība ir normāla jebkurās attiecībās, bet, ja partnera greizsirdības uzliesmojumi ir pārāk bieži, speciālisti iesaka pārvērtēt attiecības. "Tas ir normāli, ja laiku pa laikam attiecībās parādās greizsirdība vai nedrošība; tomēr, ja partnera nepārtrauktā neapmierinātība spiež mainīt tavu uzvedību, tas ir sarkanais trauksmes signāls," saka attiecību speciāliste Diāna.

"Partnera nedrošībai nevajadzētu diktēt, ko var un ko nevar vilkt mugurā, ar ko var un ko nevar sarunāties, cik daudz pieķeršanās jāizrāda, kā arī citas lietas, kas ierobežo tavu personību un ierasto izturēšanos." Kas būtu jādara šajā situācijā? Diāna iesaka, izvērtēt visus ieradumus, kas kopš paša attiecību sākuma ir bijis jāmaina.

Jebkuras attiecības var radīt kompromisus vai atsevišķas izmaiņas. Bet būtu jānovērtē, vai tev patīk tas cilvēks, par kuru esi kļuvusi? Ja tava personība ir tik ļoti mainījusies, ka tu pēkšņi atskārt, ka sevi vairs neatpazīsti, un tev tas galīgi nepatīk, tā ir zīme, ka attiecībās ir kaut kas jāmaina.

Partnerim ir noteikumi par to, ko drīkst un ko nedrīkst ievietot sociālajos tīklos

Kad runa ir par partnera greizsirdību un vēlmi kontrolēt to, ko tu dari, ir vērts atcerēties, ka daudzi emocionāli vardarbīgi partneri aktīvi uzrauga savu otro pusīšu sociālo tīklu kontus. Karmels Džounss, seksa treneris, saka, ka šāda veida ļaunprātīga izmantošana sākumā var likties glaimojoša, jo kāds tev nozīmīgs cilvēks, šķietami, aizsargā tavu publisko tēlu. Tomēr šāda nepieciešamība kādu kaunināt par noteikta satura ievietošanu sociālajos tīklos ir "aizskaroša kontrolējoša rīcība".

Džounss iesaka pārņemt kontroli pār situāciju un runāt ar savu partneri. Varbūt viņam ir svarīgs iemesls, kāpēc viņš jūtas nedrošāks, piemēram, viņš ticis krāpts iepriekšējās attiecībās. Tu vienmēr vari uzklausīt savu partneri, kāpēc noteikts attēls sociālajos tīklos viņiem šķiet nepiemērots, taču atgādini, ka viņam nav tiesības kontrolēt, ko un kā tu dari. Tev pieder pēdējais vārds, ko tu dari vai nedari tiešsaistē.

Partneris tevi publiski pazemo vai noniecina

Mīlošs partneris mērķtiecīgi nekad neradīs situācijas, kas liks tev sabiedrībā justies apkaunotai. Tomēr, kā sacījis Baltimoras terapijas centra direktors Rafijs Bileks, emocionāli aizskarošs partneris pastāvīgi meklēs veidus, kā tevi publiski pazemot vai noniecināt. Tā ir apzināta rīcība, lai liktu tev izskatīties slikti citu priekšā, un veids, kā iznīcināt tavu pašnovērtējumu.

Partneris apdraud tevi vai tavu dzīves kvalitāti, īpaši finansiālos aspektus

Partneris ir draudējis vai noteicis ultimātu taviem draugiem, ģimenei, darbam vai pat finansēm? Tie var būt gan draudi pateikt draugiem ko tādu, kas zināms tikai tev un partnerim, gan finanšu līdzekļu iesaldēšana. Lai arī tas, iespējams, nav fizisks drauds, tas tomēr ir veids, kā partneri emocionāli ietekmēt, saka Džounss.

Tāpat kā vairums emocionālās vardarbības veidu, tas ir veids, kā partneris tevi kontrolē, nepieļaujot attiecību pārtraukšanu. Viens no pirmajiem soļiem cīņai ar situāciju ir atsevišķu finanšu veidošana. Ja katram partnerim ir savi brīvie finanšu līdzekļi, kurus otrs nevar kontrolēt, tas vienmēr var kalpot par drošības spilvenu un atvieglot iespēju attiecības pārtraukt, ja tāds ir mērķis.

