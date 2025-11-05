Pēc Jauns.lv publikācijas no sociālajiem tīkliem pazudusi Rāviņa vadītās labdarības biedrības "Es Tev palīdzēšu" lapa
Pēc Jauns.lv publikācijas par labdarības biedrības "Es Tev palīdzēšu" vadītāja Roberta Rāviņa dzīvi Spānijā un viņa uzsāktajiem biznesiem, no sociālā tīkla "Facebook" pēkšņi pazudusi biedrības lapa, kurai bija vairāk nekā 10 tūkstoši sekotāju.
Jauns.lv jau 3. novembrī ziņoja, ka pēc publiska skandāla darbību pārtrauca biedrība "Es Tev palīdzēšu". Vairākiem iedzīvotājiem bija radušās bažas, ka Rāviņa vadītā organizācija iedzīvojas turībā uz citu nelaimes, bet Alise Rusānova ziņoja, ka sazinājusies ar kādu māmiņu, kurai priekšlaicīgi bija piedzimuši dvīņi un kurai biedrība solījās palīdzēt. Viņa norādīja, ka biedrība publikāciju veica un lūdza iedzīvotājus ziedot māmiņai, tomēr saziedotie līdzekļi līdz viņai tā arī nenonāca.
Bet pēc Jauns.lv 5. novembra publikācijas par Roberta Rāviņa uzsāktajiem biznesiem, no "Facebook" platformas pazudusi arī biedrības "Es Tev palīdzēšu" lapa.
Pēc publiskā skandāla Rāviņš medijiem apgalvoja, ka biedrība nekad neesot piesavinājusies nevienu ziedojumu, uzsverot, ka visi līdzekļi tiek vākti konkrētiem cilvēkiem vai konkrētam mērķim, un pēc katras labdarības akcijas tiek sagatavotas atskaites un dokumentācija, kas to apliecina. Tikmēr biedrībai "Es Tev palīdzēšu", kuras patiesie labuma guvēji, saskaņā ar "Lursoft" ir Roberts Rāviņš un viņa sieva Marija, Uzņēmēmumu reģistrā nav iesniegts gada pārskats par 2024. gadu. Tāpat VID datu bāzē nav norādīta biedrības pamatdarbība.
Jāpiebilst, ka pat ja biedrībām vai uzņēmumiem, kas dibināti gada vidū, ir pienākums iesniegt gada pārskatu par uzņēmuma darbību. Termiņš līdz kuram uzņēmēji iesniedza pārskatus par 2024. gadu bija 2025. gada 30. jūnijs.
20. septembrī Rāviņš vietnē "TikTok" atklāja, ka Spānijā uzsācis jaunu biznesu. "Es esmu fizioterapeits, man ir fizioterapeita prakse tepat Spānijā, ko es šobrīd ļoti attīstu," viņš norādīja savā publikācijā. Tikmēr vairāki iedzīvotāji apšaubījuši, ka Rāviņam patiešām ir fizioterapeita izglītība. Vēl 2019. gadā vīrietis laikrakstam "Staburags" norādīja, ka ir masieris, viņš sevi par masieri dēvēja sociālajā vietnē "Instagram" un arī vietnē "Skaistumnīca" viņš piedāvāja interesentiem masiera un SPA pakalpojumus.
Turklāt, visiem fizioterapeitiem, kas vēlas strādāt Latvijā, ir obligāti jābūt reģistrētiem Veselības ministrijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Roberta Rāviņa vārds šajā reģistrā nav atrodams. Tāpat Jauns.lv sazinājās ar LFA Sertifikācijas Komisiju, kas norādīja, ka Rāviņam fizioterapeita sertifikāts nav iegūts.