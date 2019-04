Mūsdienās vīrs aizstāj seno laiku kuplo sievu saimi. Kā viņš var palīdzēt bērna zīdīšanas procesā?

Jaunie tēvi arvien biežāk ir zīdīšanas lekciju apmeklētāji, atzīst zīdīšanas konsultante Sandra Lase, kas šādu attieksmi vērtē kā ļoti pozitīvu un arī praktiski noderīgu.

Gadu simtiem zīdīšana bija tikai sieviešu darīšana, kurā vīrieši iesaistīti netika. No viņiem to arī negaidīja. Ikdiena un sociālās lomas bija daudz nošķirtākas. Sievietes darīja savus darbus mājās un audzināja bērnus, vīrieši medīja, saimniekoja un sieviešu lietās neiejaucās. Arī sociālā vide krasi atšķīrās no mūsdienu savrupās ģimeņu ikdienas.

Mazo un jauno meiteņu ikdiena noritēja cieši līdzās mammas, māsu un citu dzimtas sieviešu ikdienai. Meitenes jau no bērnības iemācījās, kā kopt zīdaini, kā tikt galā ar mazu bērnu. Kad jaunajai meitenei pašai piedzima bērns, tas vairs nebija nekas īpaši jauns un svešs. Jaunajai mammai jau bija iemaņas mazuļu kopšanā, blakus bija mamma vai radinieces ar bērnu zīdīšanas pieredzi, kas varēja palīdzēt ar padomu. Pieredze tika nodot no paaudzes paaudzē.

Mūsdienās dažkārt pirmais bērns, ko jaunā sieviete tur rokās, ir pašas pirmdzimtais. Informācija no interneta un grāmatām bieži vien ir kļūdaina un nepareiza, turklāt tā ir atsvešināta un ne vienmēr piemērojama katrai situācijai. Līdz ar to nu dzimtas sieviešu loma mūsdienu sabiedrībā ir jāuzņemas jaunajam tēvam.

Proti, visās kultūrās dzemdējusi sieviete uz mēnesi tiek atbrīvota no mājas pienākumiem, tos veica saimes sievas, kamēr mamma gulēja, atkopās pēc dzemdībām, iepazina bērnu un arī baroja viņu pēc pieprasījuma un bez stresa. Tagad vīram un tētim faktiski ir jādara tas, ko senākos laikos darīja saimes sievietes. Laika ziņā tie ir apmēram pirmie divi trīs mēneši, kuros nostabilizējas zīdīšana un mamma atrod kopēju valodu ar mazuli.

Kopīgi dodies uz zīdīšanas nodarbībām

Vīrietis, kas atnācis līdzi sievai uz zīdīšanas nodarbībām, nu jau vairs nav nekas neparasts. Nodarbībās tētis labāk izprot, kāpēc mammas piens ir tik nozīmīgs, tāpēc krīzes situācijās ir vairāk gatavs iesaistīties un atbalstīt jauno māmiņu, nevis piedāvāt vieglāko risinājumu – pāreju uz mākslīgo piena maisījumu.

Turklāt grūtniecības laikā vīrietis ir stabilais balsts sievietei, kurai grūtniecības iespaidā aktivizējas labā smadzeņu puslode, kas vairāk atbild par emocijām. Topošā mamma kļūst emocionālāka, viņai var pasliktināties atmiņa. Tāpēc šajā posmā vīrietis ir tas, kas labāk atceras informāciju, spēj to loģiskāk uztvert un arī izmantot. Kad bērns ir piedzimis un ja rodas kādi sarežģījumi zīdīšanas uzsākšanā vai turpināšanā, jaunais tēvs mammai var atgādināt lekcijā uzzināto vai arī ieteikt palīdzību pie zīdīšanas konsultanta.

Palīdzi saimniecībā

Lai sieviete varētu mazuli veiksmīgi zīdīt ar krūti, kas paņem ļoti daudz laika, spēka un enerģijas, viņai nepieciešama arī atpūta. Mūsdienu jauno sieviešu klupšanas akmens ir centieni būt labai mammai, skaistai sievietei un čaklai saimniecei vienlaikus, kas īsti nav iespējams. Jo īpaši tā notiek, ja ģimenē ienāk pirmais bērns.

Ikdiena apgriežas kājām gaisā, sievietei dažkārt nav viegli pieņemt jauno situāciju. Stress un nogurums diemžēl bloķē oksitocīnu – hormonu, kas piedalās piena veidošanā. Rezultāts ir tikai pārgurusi mamma, kurai ir grūtības zīdīt bērnu.

Tāpēc vīrieša uzdevums ir, cik vien iespējams, atbalstīt sievieti, iesaistoties mājas darbos un parūpējoties par siltu maltīti. Lieliski, ja jau bērna gaidīšanas laikā topošais tēvs savai sievietei ierosina kopīgi apdomāt, kas būs viņu palīgi pēc mazuļa nākšanas pasaulē.

Ļauj izgulēties

Daba sievieti radījusi tā, lai viņa būtu spējīga zīdīt mazuli. Tas nozīmē, ka jaunās mammas organisms spēj atpūsties, pat ja viņa guļ neilgu laiku un miegs ir pārtraukts. Tomēr, neraugoties uz to, ļoti svētīgas ir tās stundas, kurās mamma var pagulēt ne tikai naktī.

Piens vislabāk veidojas miega laikā. Te nu bērna tēvs var palīdzēt, izvedot mazo pastaigā, bet arī māmiņai ir jābūt atbildīgai pret sevi. Nevajag tad uzreiz ķerties mazgāt grīdas un dzenāt putekļus, bet šī stunda ir jāatvēl pagulēšanai. Organismam būs enerģijas rezervju krājumi, ko „ielikt” pienā, jo atpūtas trūkumu nekas nespēj kompensēt.

Kas tētim ir jāzina par zīdīšanu

Zīdainis no mātes piena saņem pilnvērtīgu uzturu, un līdz pat sešiem mēnešiem mazulim nav nepieciešams papildu uzturs vai dzēriens. Pēc tam pamazām bērnu piebaro, taču tas nenozīmē, ka jāatmet krūts zīdīšana.

Pasaules Veselības organizācija iesaka barot bērnu ar krūti līdz divu gadu vecumam. Proti, gada vecumā viņš no mātes piena vairs nesaņem visas uzturvielas, taču tas nepieciešams imunitātes stiprināšanai. Mātes pienā ir fermenti, kas palīdz darboties gremošanas sistēmai, un augšanas faktori, kas nepieciešami bērna nervu sistēmas attīstībai un smadzenēm.

Bez iemesla nevajadzētu zīdainim dot piena maisījumu. Pirmkārt, bērnam ir jāizēd līdz pat 30 % lielāks apjoms, lai saņemtu tikpat daudz uzturvielu, cik no mātes piena, un, otrkārt, tā ir ļoti liela slodze mazuļa gremošanas sistēmai. Daudz māmiņu uzsāk nepamatotu zīdaiņa piebarošanu ar piena maisījumu. Formālais iemesls bieži vien ir tas, ka mammai ir pārāk maz piena un bērns nepieņemas svarā, taču reālā situācija nereti ir šāda – mazulis pie krūts tiek likts pārāk reti. Vislabāk, ja bērns tiek zīdīts pēc viņa paša pieprasījuma.

Zīdot mazuli ar krūti, nav ieteicams lietot alkoholu un smēķēt – it viss nonāk mātes pienā. Ja māmiņa nespēj atteikties no smēķēšanas, tad Pasaules Veselības organizācija iesaka – labāk, lai mamma zīda un smēķē nekā nezīda vispār. Tomēr jāņem vērā, ka tas nopietni ietekmē bērna veselību.

