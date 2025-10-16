Pēc smagas traumas miris roka leģendu "Kiss" ģitārists Eiss Freilijs
Ceturtdien 74 gadu vecumā miris pasaulslavenās rokgrupas “Kiss” ģitārists Eiss Freilijs. Mūziķis miris ASV Ņūdžersijas štata Moristaunā drīz pēc TMZ publicētās ziņas, ka smadzeņu asiņošanas dēļ viņš ir pieslēgts pie dzīvības uzturēšanas iekārtām un ģimene esot apsvērusi iespēju tās atslēgt.
“Mēs esam pilnīgi satriekti un ar salauztām sirdīm. Mums pietiekami paveicās, ka viņa pēdējos mirkļos varējām viņam sniegt mīlestību, rūpes, mierpilnus vārdus, domas, lūgšanas un nodomus, kad viņš atstāja šo pasauli,” teikts Freilija ģimenes paziņojumā.
25. septembrī mūziķis nokrita savā studijā un paziņoja, ka ir spiests atcelt paredzētos koncertus. 16. oktobrī TMZ vēstīja, ka viņš ir slimnīcā uz nāves sliekšņa, pieslēgts pie dzīvības uzturēšanas iekārtām un ventilatora.
Rokgrupu “Kiss” 1973. gadā Ņujorkā izveidoja basģitārists un dziedātājs Džīns Simonss (īstajā vārdā Haims Vics), ritmģitārists un dziedātājs Pols Stenlijs (īstajā vārdā Stenlijs Berts Eizens), bundzinieks un dziedātājs Pīters Kriss (īstajā vārdā Džordžs Pīters Džons Kriskvola), kā arī soloģitārists un dziedātājs Eiss Freilijs (īstajā vārdā Pols Deniels Freilijs). Šī grupa izpelnījās sevišķu ievērību ar saviem kostīmiem, grimētajām sejām un šokroka stila priekšnesumiem.
Freilijs pameta “Kiss” 1982. gadā, izveidoja savu grupu “Frehley’s Comet” un vēlāk uzsāka solokarjeru. Vēl tad, kamēr Freilijs muzicēja “Kiss”, viņa 1978. gada debijas solo albums “Ace Frehley” ieguva platīna statusu. 1996. gadā viņš atkal pievienojās “Kiss” ļoti sekmīgajai atkalapvienošanās tūrei, kopīgo muzicēšanu noslēdzot 2002. gadā. 2018. gadā viņš vēlreiz pievienojās “Kiss”, lai uzstātos “KISS Kruise”.
“Es vienmēr esmu bijis fatālists un ticēju liktenim. Kad man bija 16 gadi, es biju pārliecināts, ka kļūšu par rokzvaigzni. Neviens nespēja mainīt manu viedokli,” viņš izteicās 2018. gada intervijā. “Kāds man teica intervijā: “Ko tu būtu darījis, ja KISS būtu cietis neveiksmi?” Es teicu: “Es būtu kļuvis slavenais ar citu grupu.” Nekas mani neapturētu.”
Eiss Freilijs kopā ar “Kiss” 2014. gadā tika uzņemts Rokenrola slavas zālē, kur viņus pieteica “Rage Against the Machine” līderis Toms Morello, Freiliju nodēvējot par savu “pirmo ģitāras varoni”.
2018. gada intervijā viņš atzina, ka tieši meita Monika bija tā, kas viņu iedvesmoja 2006. gadā atteikties no alkohola, vēsta “People”. “Meita piezvanīja un teica: “Tēt, es dzirdu par tevi sliktas lietas.” Es paskatījos spogulī un vienkārši teicu: “Sūdu būšana, viņai ir taisnība,” atminējās Freilijs. “Tajā vakarā es piezvanīju savam sponsoram, un viņš aizveda mani uz anonīmo alkoholiķu saietu, un kopš tā laika dzīvoju skaidrā.”
2024. gada intervijā “Anti Hero” žurnālam Freilijs šādi summēja savu muzikālo mantojumu. “Man jāsaka, ka gandrīz katrs satikties ģitārists, vismaz 75%, ja ne vairāk, man saka: “Es paņēmu ģitāru tevis dēļ. Kad es dzirdēju “Alive!”, viss, es nolēmu paņemt ģitāru un sākt mācīties tavas dziesmas,” viņš teica. “Tas būs mans mantojums, ka man izdevās pāreja no tādas supergrupas kā “Kiss” uz veiksmīgu solo mākslinieku.”