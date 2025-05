Miķelis Putniņš: “Kad sekoju savai sirdsbalsij, esmu dzīvs”

Man ir pāris tādu mūža draugu, ar kuriem uzturu regulāru kontaktu, braucam kopā uz laukiem, kad varam. Tās man ir ļoti svarīgas attiecības. Uzturu kontaktu ar diezgan daudziem pamatskolas laika draugiem, kuri man joprojām ir mīļi, bet bieži netiekamies, dzīvojam atšķirīgas dzīves. Ik pa brīdim dzīvē sastopu cilvēkus, ar kuriem sajūtu radniecīgu saiti, tad mēs kļūstam draudzīgi. Ar cilvēkiem, ar kuriem kopā arī strādājam, nesen uzsākām regulārus “puišu randiņus”; mēs esam četri: es, Šipītis, Rūdolfs Dankfelds un Kārlis Josts. Sapratām, ka esam tā kā “Sex and the City” (“Sekss un lielpilsēta”, ‒ red. piez.), un tagad vienmēr ieliekam storiju ar to seriāla tēmas melodiju, tikai vēl līdz galam neesam sapratuši, kurš ir kura... Vispār tikties ar citiem ir forši, pēdējā laikā to novērtēju aizvien vairāk un tiekos arī ar cilvēkiem ārpus mana “burbuļa”. Ilgu laiku tā nedarīju, ļoti izvairījos no “nevajadzīgas” komunikācijas un no lielākiem pūļiem vispār centos turēties pa gabalu.