"Cabaret" režisors Viktors Runtulis šķīries no savas vizītkartes – bārdas

Mati no galvasvidus Viktoram sāka atkāpties jau pēc dienesta Padomju Armijā, kur viņš uzturējies kādā slepenā militārajā objektā Aizbaikālā un mazliet „saķēris” radiāciju. „Visādi citādi ar veselību ir kārtībā, taču mati gan sāka izkrist. Kad to kļuva pavisam maz, nogriezu pilnībā. Taču tādu, kāds esmu tagad – ar pilnīgi gludu galvu no visām pusēm –, pēdējos 20 gadus neviens mani nav redzējis!” žurnālam "Kas Jauns" sacījis Runtulis.

Tik tiešām – Viktoru bez kazbārdiņas grūti pat iedomāties, jo teju vai pusi sava mūža viņš bijis ar to. „Vienkārši noskuvu, un viss. Nebija nekādu iemeslu – ne zaudēju derībās, ne draudzene piespieda. Vienreiz iedomājos, ka vajadzētu bārdu nodzīt pavisam. Tad otro reizi tāda doma atnāca, bet trešo reizi to izdarīju! Tas notika 2. janvārī. Un ne jau tāpēc, ka tad bija iestājies jauns gads. Vienkārši todien par bārdas likvidēšanu iedomājos trešo reizi un ķēros pie lietas,” stāsta Viktors.

Vai nav žēl zaudēt savu vizītkarti? „To taču var ataudzēt! Es jau katru mēnesi apgriezu īsāku, citādi man tā bārda tagad būtu līdz ceļiem!” nosmejas režisors un izstāsta, kāpēc kazbārdiņu regulāri apgriezis, lai tā būtu noteiktā garumā: „Kad astoņus gadus pēc kārtas devos atpūsties uz Indiju, tur braukāju arī ar kuterīti. Ja bārda bija garāka, vējš to uzpūta uz sejas un tā aizsedza acis. Tādēļ bārdu griezu tādā garumā, lai tā neplivinātos acu priekšā!”

Tagad Viktors Runtulis ir bez savas kazbārdiņas. Vai viņš to nav saglabājis lādītē, kā meitenes dara ar savām nogrieztajām bizēm? „Eh, kāpēc man tas neienāca prātā? Nē, nē – neko nesaglabāju, protams, izmetu ārā! Man nav nostalģisku atmiņu par savām ķermeņa daļām, kas man vairs nav vajadzīgas,” nosaka Viktors.

Bet kā ir ar atpazīstamību? Vai paziņas šajā pilnīgi gludi skūtajā vīrietī spēj atpazīt Viktoru Runtuli? „Ir tādi, kas paiet man garām, neatpazīstot, ir tādi, kas runājot ieskatās dziļāk sejā, mēģinot saprast, kas manī ir mainījies, bet interesanti, ka, piemēram, "Cabaret" izrāžu kolektīvs to, ka man nav bārdas, vispār pamanīja pēc dažām dienām. Janvāra sākumā vēl notika "Cabaret Absints" izrādes, un tikai pēc vairākām dienām kāds izsaucās: „Eu, tev taču nav bārdas!” Nācās atklāt, ka tāds staigāju jau dienas trīs!”

Bet, runājot par "Cabaret Absints" muzikālajām izrādēm, režisors teic, ka jau šobrīd notiek aktīvs darbs pie 2020. gada programmas. „Nolēmu, ka darbība atkal norisinās restorānā Absints, ka jaunā izrāde būs iepriekšējās turpinājums. Esmu gandrīz jau izveidojis mūzikas skaņdarbu sarakstu, esmu vienojies ar "Cabaret" dalībniekiem par sadarbību arī šogad. Ceru, ka arī šajā projektā vadītājs būs Vinsents jeb Intars Rešetins, bet izrādi varētu saukt "Bohēma lokālā Absints" un notiks tajā pašā Aisteres zālē "H2O kvartālā". Turklāt jau tagad uz jaunajām izrādēm var nopirkt biļetes! Tā izlēmām tāpēc, ka uz "Cabaret Absints" skatītāju atsaucība bija tik liela, ka daudzi netika pie biļetēm vai pie tiem galdiņiem, pie kuriem vēlējās. Tāpēc tagad dota iespēja biļetes iegādāties jau tagad, turklāt par zemāku cenu,” izstāsta "Cabaret" režisors Viktors Runtulis.