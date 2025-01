Smaržu eksperte Alīna Grīnpauka: "Mani Rīgā uz ielas apstādināja garāmgājēji un jautāja, kas tas ir par aromātu"

Frederiks Māls ir salīdzinājis šo metodi ar skaņu režisora darbu pie pults – mēs liekam dažiem instrumentiem skanēt skaļāk, citiem klusāk. Tik smalki frakcionējot aromātus, iegūst izcilas kvalitātes produktu, un šo metodi sauc par molekulārās destilācijas metodi. Turpretī sintētiskās molekulas iegūst laboratorijā, ķīmiski sintezējot. Bieži vien vienu un to pašu vielu var gan iegūt no dabiskiem materiāliem, gan sintezēt. Piemēram, geraniolu var izdalīt no auga – rozes, ģerānijas, citronellas – un var arī sintezēt. Abos gadījumos iegūst identisku vielu, un tas, vai to dēvēs par dabisku vai sintētisku, ir atkarīgs tikai no ieguves veida.