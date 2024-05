Mākslas akadēmijas modes skatei izraudzītas 19 jauno talantu kolekcijas

Aktualizējot ilgtspējīgu mākslas darbu un dizaina radīšanu, šogad īpaša uzmanība tiek pievērsta tekstilizstrādājumu otrreizējai izmantošanai. Konkursa "Atdzimšana" ietvaros, radošākā, ilgtspējīgākā un inovatīvākā tērpa autors iegūs īpašo "AJ Power Recycling" balvu. Balvā – iedvesmas un pieredzes ceļojums uz starptautisko konkursu "International Festival of Fashion, Photography and Accessories’ Jērā (Hyères), Francijā šī gada oktobrī. Konkursa dalībnieku: Zaigas Brutānes, Vitālija Kondraščuka, Nila Alenceviča, Krišjāņa Brasliņa, Letīcijas Orlovas, Martas Laures kolekcijas tērpi tiks prezentēti modes skates noslēgumā. Kolekcijas "Atdzimšana" ietvaros, tērpi ir 100% radīti no tekstila konteineros nodotajiem izejmateriāliem.