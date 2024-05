“Dzīve ir daudz labāka, ja tu valkā iespaidīgas drēbes" - Rīgā būs skatāmi modes ikonas Vivjenas Vestvudas tērpi

Tieši tādas pašas pretrunīgas jūtas dizaineri saistīja ar franču klasisko augsto modi. Vivjena Vestvuda, no vienas puses, apbrīnoja augstās modes tērpu nevainojamo kvalitāti un sarežģīto piegriezumu, bet, no otras – izsmēja to formālo, stīvo un klīrīgo iedabu. No 90. gadu sākuma viņas kolekcijās regulāri parādījās iespaidīgas vakarkleitas, kurās Vestvuda atskatījās gan uz 18. gadsimta panjē siluetu, gan 19. gadsimta krinolīna siluetu, gan uz franču augstās modes dizaineru veikumu 20. gadsimta vidū. “Mode, kādu to zinām, ir ideju apmaiņa starp Franciju un Angliju,” atzina Vestvuda. Būtiska ir franču tēma dizaineres darbos – tās ir bagātīgas atsauces uz Francijas 18. gadsimta rokoko stilu, kas redzamas gan 18. gadsimta stila korsetēs, ko pati Vestvuda asprātīgi dēvēja par “Stature of Liberty” jeb “Brīvības stāju”, gan Bušē un citu mākslinieku gleznu motīvos, kas plaši izmantoti apdrukās. Arī viena no visatpazīstamākajām Vestvudas apdrukām – zeltītais tā saucamais “Bula motīvs”, kurš aizgūts no izcili skaista 18. gadsimta sākuma spoguļa, kas savulaik piederēja grāfienei Dibarī, Luija XV skandalozajai mīļākajai, – ir spilgta Francijas zīme. Vestvudas 90. gadu sākuma tērpos tas izmantots bagātīgi.