Lielbritānijas jaunos pīpmaņus gaida ļoti nepatīkams pārsteigums
Lielbritānijas jaunie dūmu kārotāji, kas dzimuši 2009. gada 1. janvārī vai vēlāk, piedzīvos radikālas pārmaiņas savā dzīvē.
Abas Lielbritānijas parlamenta palātas ir vienojušās par Tabakas un elektronisko cigarešu likumprojekta galīgo versiju, kas ar radikālām metodēm centīsies jauno paaudzi pieradināt pie veselīgāka dzīvesveida. Vēsturiskais likumprojekts paredz, ka ikvienam, kurš dzimis 2009. gada 1. janvārī vai vēlāk, vairs nedrīkstēs pārdot tabakas izstrādājumus. Vienlaikus valdība iegūs jaunas pilnvaras tabakas, e-cigarešu un nikotīna produktu regulēšanā.
Minētais likums ietilps pasākumos, lai apkarotu smēķēšanu, kas ir viens no galvenajiem nāves un saslimšanas cēloņiem valstī.
Paredzēts aizliegt e-cigaretes lietot automašīnās ar bērniem, spēļu laukumos, skolās un slimnīcās, paplašinot smēķēšanas aizlieguma likumus. Mājās smēķēt joprojām būs atļauts.
Likums stāsies spēkā, kad to parakstīs karalis Čārlzs III.
Pagaidām vienīgā valsts, kurā ir ieviests šāda veida aizliegums, ir Maldīvija, kur šāds aizliegums stājās spēkā 2025. gadā. Aizliegums attiecas uz ikvienu, kurš dzimis pēc 2006. gada 31. decembra.
Pirmā valsts, kas šādu aizliegumu ieviesa, bija Jaunzēlande, taču likums tika atcelts pēc valdības maiņas 2023. gadā.