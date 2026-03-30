Gripas epidēmija Latvijā ir noslēgusies, ziņo SPKC
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) paziņojis, ka gripas sezona Latvijā ar 31. martu būs oficiāli noslēgusies.
SPKC, atsaucoties uz gripas un akūtu elpceļu infekciju (AEI) monitoringa datiem norāda, ka pēdējo trīs nedēļu laikā Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijā pozitīvo gripas paraugu īpatsvars ir zemāks par 10%, līdz ar to gripas epidēmija no 2026. gada 31. marta būs noslēgusies.
Kopš šī gada februāra sākuma pakāpeniski samazinājies pacientu skaits, kuri vērsušies pēc medicīniskās palīdzības monitoringa ģimenes ārstu praksēs un kuriem klīniski diagnosticēta gripa. Turklāt Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas sniegtā informācija par gripas monitoringa datiem, pēdējo triju nedēļu laikā – no 9. līdz 29. martam, liecina, ka vīrusu pozitīvo paraugu īpatsvars ir bijis zem epidēmiskā sliekšņa.
Gripas epidēmijas intensitāte šajā sezonā vērtējama kā augsta, turklāt gripas izplatība sākās agrāk nekā parasti un pārsniedza iepriekšējo sezonu maksimālos saslimstības rādītājus. Gripas epidēmija turpinājusies – 17 nedēļas (2024.-2025. sezonā – 19 nedēļas, 2023.-2024. sezonā – 15 nedēļas un 2022.-2023. sezonā – 12 nedēļas). 2025. gada 49. nedēļā pozitīvo gripas paraugu īpatsvars ievērojami palielinājās pārsniedzot bāzes līmeni – tika paziņots par gripas epidēmijas sākumu 2025. gada 9. decembrī. Šajā sezonā, tāpat kā iepriekš, vislielākais gripas gadījumu skaits bija novērojams bērniem vecuma grupā no 0 līdz 14 gadiem.
Vienlaikus SPKC uzsver, ka saslimstība ar citām respiratorām infekcijām joprojām saglabājas būtiska, un īpaši turpina pieaugt saslimstība ar respiratori sincitiālo vīrusu (RSV). Tādēļ iedzīvotāji aicināti turpināt ievērot piesardzības pasākumus – regulāri mazgāt rokas, vēdināt telpas, ievērot respiratoro higiēnu, saslimšanas gadījumā palikt mājās un izvairīties no kontakta ar citiem, lai mazinātu infekciju izplatību.
Savukārt, Nacionālais veselības dienests atgādina, ka līdz ar gripas epidēmijas noslēgumu vairs nav spēkā valsts apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes pie pacientiem ar gripu. Šis nosacījums neattiecas uz pacientiem, kuriem valsts apmaksātas ģimenes ārsta vizītes tiek nodrošinātas vienmēr – bērniem vecumā līdz 18 gadiem, I un II grupas invalīdiem un citām pacientu grupām: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/gimenes-arsta-majas-vizites