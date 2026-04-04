Kāpēc pavasarī jūtamies nogurušāki? Zinātnieki atklāj negaidītu iemeslu
Līdz ar pavasara iestāšanos dienas kļūst garākas, laiks siltāks un daba mostas. Taču līdztekus šīm pozitīvajām pārmaiņām notiek vēl kas cits – daudzi cilvēki sāk gulēt mazāk.
Zinātnieki norāda, ka tas nav nejauši. Jauni pētījumi liecina, ka cilvēka organismam ziemas mēnešos var būt nepieciešams vairāk miega nekā vasarā, pat tad, ja dzīvojam pilsētās un lielāko daļu laika pavadām mākslīgā apgaismojumā.
Pētījuma autori no Vācijas, analizējot 188 pacientu miega datus, secināja, ka sezonālās izmaiņas ietekmē ne tikai kopējo miega ilgumu, bet arī tā kvalitāti. Piemēram, decembrī dalībnieki gulēja vidēji par stundu ilgāk nekā jūnijā.
Īpaši izteiktas atšķirības novērotas REM miega fāzē – tā ir miega stadija, kurā mēs sapņojam un kurai ir būtiska nozīme emocionālajā un mentālajā veselībā. Ziemā šī fāze bija aptuveni par 30 minūtēm ilgāka nekā vasarā.
Pārsteidzoši pētniekiem šķita arī tas, ka mainās dziļā miega apjoms. Šī miega stadija ir īpaši svarīga ķermeņa atjaunošanai, imunitātei un atmiņas nostiprināšanai. Izrādās, ka rudenī dziļais miegs ir īsāks nekā ziemā, lai gan līdz šim tika uzskatīts, ka tas galvenokārt atkarīgs no noguruma, nevis gadalaika.
Eksperti skaidro, ka miega ritmu lielā mērā regulē diennakts bioloģiskais pulkstenis, ko ietekmē gaisma. Tomēr šis pētījums liecina – pat dzīvojot mākslīgā apgaismojumā, mūsu organisms joprojām “seko” gadalaikiem.
Tiesa, zinātnieki uzsver, ka nepieciešami papildu pētījumi, jo šoreiz analizēti cilvēki ar miega traucējumiem. Lai pilnībā izprastu šīs tendences, tās vēl jāapstiprina arī veselu cilvēku populācijā.
Tikmēr viens secinājums jau ir skaidrs – ja pavasarī jūties noguris, iespējams, tavs organisms vienkārši pielāgojas sezonai.