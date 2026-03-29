Iedzīvotāju vakcinācija pret ērču encefalītu pērn samazinājās, liecina pētījums
Iedzīvotāju vakcinācija pret ērču encefalītu pagājušajā gadā samazinājās salīdzinājumā ar 2024. gadu, aģentūru LETA informēja apdrošināšanas kompānija "Ergo", atsaucoties uz uzņēmuma apkopotajiem datiem.
"Ergo" veselības apdrošināšanas dati liecina, ka 2025. gadā vakcīnas saņēma kopumā 2967 apdrošinātās personas, kas ir par 19% mazāk nekā 2024. gadā. Pērn galvenokārt veikta revakcinācija.
Pret ērču encefalītu iedzīvotāji visaktīvāk vakcinējas pavasarī - martā, aprīlī, maijā. Šajos mēnešos pērn apdrošināšanas kompānija saņēma 58% no "Ergo" reģistrēto vakcināciju skaita.
Gandrīz visi 2025. gada atlīdzību pieteikumi, kas "Ergo" saņemti par ērču pārnēsātajām saslimšanām, bijuši par Laimas slimību, kuras simptomi cilvēkiem bieži vien parādījušies vienu vai pat vairākus mēnešus pēc ērces koduma.
Laimas slimība ir izplatītākā no ērču pārnēsātajām saslimšanām - pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, pērn līdz augusta beigām bija reģistrēti 90 saslimšanas gadījumi ar ērču encefalītu un trīs reizes vairāk jeb 285 Laimas slimības gadījumu.
Augstākie saslimstības rādītāji gan ar ērču encefalītu, gan Laimas slimību 2020.-2024. gada periodā novēroti Kurzemes pusē, visvairāk Kuldīgas un Ventspils novadā. Kuldīgas novadā reģistrēti vidēji 90 ērču encefalīta un 124 Laimas slimības gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, savukārt Ventspils novadā Laimas slimība reģistrēta 92 gadījumos uz 100 000 iedzīvotāju.
Entomologs Jānis Dreimanis norāda, ka aizvadītā ziema bijusi labvēlīga ērču pārziemošanai. Biezā un noturīgā sniega sega ir nodrošinājusi gan pieaugušo ērču, gan kāpuru un nimfu veiksmīgu pārziemošanu, jo tā darbojusies kā izolācija, pasargājot ērces no nosalšanas pat ļoti zemā gaisa temperatūrā.