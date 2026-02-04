SPKC aicina veikt valsts apmaksātu vēža profilakses pārbaudi
Pasaules pretvēža dienā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina iedzīvotājus izrādīt rūpes par savu un līdzcilvēku veselību, gan izmantojot iespēju veikt valsts apmaksātas vēža profilaktiskās pārbaudes, gan ievērojot veselīga dzīvesveida paradumus, lai samazinātu risku saslimt ar vēzi.
4. februārī tiek atzīmēta Pasaules pretvēža diena, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni un palielināt zināšanas par ļaundabīgiem audzējiem, to profilaksi un savlaicīgu slimību atklāšanu un ārstēšanu. Latvijā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem ir otrs biežākais nāves cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām, kā arī ļaundabīgie audzēji ir galvenais invaliditātes cēlonis.
Lai gan Latvijā ir pieejams valsts apmaksāts skrīnings un regulāras veselības pārbaudes var glābt dzīvības – 2024. gadā vien nedaudz vairāk kā puse uzaicināto sieviešu, kuras ir uzaicinātas veikt dzemdes kakla vēža skrīningu, izmantoja šo iespēju, savukārt krūts vēža pārbaudi veica vien katra trešā uzaicinātā sieviete. Zarnu vēzis ir viens no izplatītākajiem vēža veidiem gan sievietēm, gan vīriešiem.
Latvijā iedzīvotājiem noteiktās vecuma grupās tiek piedāvātas valsts apmaksātas vēža profilaktiskās pārbaudes jeb skrīnings. Skrīnings ir konkrētas slimības vai veselības stāvokļa pārbaude, kas tiek veikts/piedāvāts lielai daļai iedzīvotāju. Vēža skrīninga mērķis ir atklāt pirmsvēža izmaiņas vai agrīnās slimības stadijas cilvēkiem, kuri jūtas veseli un kuriem nav sūdzību vai slimību radītie simptomi.