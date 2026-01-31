Kņud kakls, tek deguns - vai plānotā vakcinācija jāatceļ?
Ziemā saķert iesnas vai tikt pie kakla sāpēm nav nekas neparasts. Ko darīt, ja tek deguns vai kņud kakls, bet ieplānota vakcinācija? Vai tiešām jāatceļ? Skaidro Latvijas vadošā bērnu infektoloģe, profesore Dace Zavadska.
“Tas nekādā veidā nav iemesls atlikt vakcināciju,” saka profesore, “imūnās sistēmas atbilde uz vakcīnu noteikti nepasliktinās esošo infekciju un imūnās sistēmas spēju ar to tikt galā, kā arī akūtā infekcija neietekmēs vakcīnas izraisīto aizsardzību.” Dace Zavadska norāda, ka mūsdienu vakcīnu sastāvā ir tikai aizsardzībai absolūti nepieciešamās vielas – konkrētās infekcijas antigēns, kas kalpo līdzīgi kā pirkstu nospiedumi cilvēku pasaulē, lai imūnā sistēma iepazītos ar potenciālo ienaidnieku un nākotnē zinātu, kā rīkoties. “Imūnai sistēmai atbildēt uz vakcīnu neprasa neko vairāk kā tā darbojas ikdienā. Tas ir kā vienkāršs informatīvs uzdevums, ko organisms ātri izpilda,” piebilst profesore.
Viens no biežākajiem mītiem ir, ka vakcinācija var pārslogot imūno sistēmu. Speciāliste to noliedz, minot zinātniskus datus: “Ir pierādīts, ka imūnā sistēma spēj vienlaikus atbildēt uz aptuveni 10 000 antigēnu. Salīdzinājumam – Latvijas bērnu vakcinācijas kalendārā līdz 12 gadu vecumam bērns tiek vakcinēts pret 15 dažādām infekcijām, kas veido tikai 0,15 % no imūnās sistēmas kapacitātes 12 gadu laika intervālā.” Dace Zavadska arī uzsver, ka nav nepieciešams gaidīt laiku starp dažādām vakcīnām, kā to dažkārt mēdz ieteikt pat speciālisti: “Mēs varam saņemt atšķirīgu vakcīnu katru dienu, ja tas ir nepieciešams.”
