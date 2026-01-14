Nīcas ambulancē sievietes konsultē vecmāte Ingūna Ķuda
Nīcas ambulancē kopš pagājušā gada vidus sieviešu veselību aprūpē pieredzējusī vecmāte Ingūna Ķuda, piedāvājot profilaktiskās ginekoloģiskās pārbaudes, kontracepcijas konsultācijas, dzemdes kakla vēža skrīningu un pēcdzemdību atbalstu.
Kopš pagājušā gada vidus Nīcas ambulancē par sieviešu veselību rūpējas vecmāte Ingūna Ķuda.
I. Ķuda par vecmāti strādā 35 gadus, viņa ir bijusi Liepājas reģionālās slimnīcas dzemdību nodaļas virsvecmāte, pieņēmusi dzemdības, kā arī strādā Liepājā doktorātā un veic aprūpi jebkura vecuma sievietēm un grūtniecēm. Nīcā vecmātes kabinets atvērts, lai mudinātu tuvējās apkārtnes sievietes rūpēties par savu veselību un atvieglotu piekļūšanu medicīniskajai palīdzībai.
Uz konsultācijām Nīcā gaidītas sievietes veikt ginekoloģisko profilaktisko apskati un izvērtēt kontracepcijas iespējas, veikt dzemdes kakla vēža (OC) skrīningu, ievadīt un izņemt intrauterīno (IU) spirāli, konsultēt par hormonālo kontracepciju, ģimenes plānošanu un arī pārrunāt veselīga dzīvesveida nianses. Vecmāte konsultē arī par menopauzi, intīmās higiēnas un liekā svara jautājumiem. I. Ķudai ir sadarbības līgums ar Nacionālo veselības dienestu.
I. Ķuda uzskata, ka vecmātei ir svarīga loma ir ne tikai dzemdību laikā, bet arī pēcdzemdību periodā, palīdzot sievietēm ar padomu par bērniņa aprūpi, barošanu un atpūtu. Par svarīgāko vecmātes darbā speciāliste uzskata cilvēcīgu, gaišu un saprotošu attiecību veidošanu ar sievieti un viņas tuviniekiem.
Pieņemšana trešdienās 9:00 - 17:00 Nīcā, Skolas ielā 1; pieraksts pa tālruni 29488490