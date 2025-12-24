Pērn Latvijā zobārstu apmeklējumu skaits sarucis par 4,4%
Latvijas iedzīvotāju ambulatoro apmeklējumu skaits pie zobārsta pērn saruka par 4,4% un bija 1 964 093 reizes, liecina Slimību profilakses un kontroles biroja sniegtā informācija.

Lielākā daļa no tiem - 982 982 - notikuši Rīgas zobārstniecībās.

No 2019. gada līdz 2024. gadam vidējais zobārstu apmeklējumu skaits gadā Latvijā bija 1823 280 apmeklējumi, augstāko rādītāju sasniedzot 2023. gadā, kad zobārsti tika apmeklēti 2 054 652 reizes.

