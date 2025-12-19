Latvijā pēkšņi pieaudzis to cilvēku skaits, kuri vēlas pēc nāves ziedot savus orgānus
Portālā E-veselība savu lēmumu par vai pret orgānu, audu vai ķermeņa ziedošanu ir pauduši 46 623 iedzīvotāji, kas ir par 30 % vairāk nekā gada sākumā. No tiem 26 729 cilvēki ir devuši piekrišanu orgānu izmantošanai pēc nāves. Salīdzinājumā ar gada sākumu tas nozīmē vēl 4 275 jaunus potenciālos orgānu donorus.
Portālā E-veselība ir iespējams izdarīt izvēli par orgānu vai audu izmantošanu transplantācijai pēc nāves. Pašlaik šo iespēju ir izmantojuši tikai 2,5 % Latvijas iedzīvotāju, taču viņu skaits nepārtraukti pieaug.
Līdz šā gada decembrim atzīmi par atļauju vai aizliegumu orgānu ziedošanai transplantācijas nolūkos kopumā bija veikuši 43 000 iedzīvotāju, no kuriem 62 % devuši savu piekrišanu.
Izvēli par audu ziedošanu pēc nāves bija izdarījuši 41 476 iedzīvotāji, no kuriem 60 % piekrituši audu turpmākai izmantošanai.
Savukārt atzīmi par ķermeņa izmantošanas atļauju vai aizliegumu mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem bija veikuši 26 863 iedzīvotāji, no kuriem tikai trešdaļa devusi piekrišanu.
Kopumā visaktīvāk savu lēmumu par vai pret orgānu, audu vai ķermeņa ziedošanu ir paudušas sievietes — 70 % no visiem iesniegumiem. Visaktīvākie ir arī iedzīvotāji vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem.
Latvijas Digitālais veselības centrs uzsver, ka informācija par sistēmā E-veselība pausto gribu ir pieejama ļoti ierobežotam personu lokam konkrētās iestādēs.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, ģimenes ārstu praksēm un citām iestādēm nav piekļuves šai informācijai.