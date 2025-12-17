Par ko klusē kolagēna reklāmas
Kolagēns pēdējos gados ir kļuvis par skaistuma industrijas superzvaigzni – tas sola tvirtāku ādu, spīdīgākus matus, stiprākus nagus un kustīgākas locītavas. Taču ir kāda būtiska detaļa, par ko reklāmas parasti klusē – kolagēns organismā pats par sevi nestrādā. Lai tas tiešām tiktu izmantots ādas, matu un locītavu atjaunošanai, organismam ir vajadzīgi zināmi priekšnosacījumi, bet, ja tie netiek nodrošināti, kolagēna uzņemšana ir vienkārši dārgs paradums bez redzama rezultāta.
Bet par visu pēc kārtas. Dermatoloģe man nesen ieteica sākt lietot kolagēnu. Nu, ko – gadi iet, āda vairs nav tik tvirta kā 20 gados, nodomāju: kāpēc ne? Jau biju iegādājusies ārstes ieteikto kolagēnu, kad internetā nejauši uzdūros rakstam, kurā bija teikts, ka kolagēns uzsūcas tikai tad, ja organismā ir pietiekams dzelzs līmenis. Atcerējos arī dermatoloģes piebildi, lai neaizmirstu par C vitamīnu – bez tā kolagēnam nav lielas jēgas. Viņa gan, šķiet, neko neminēja par dzelzi, vai varbūt es palaidu to garām? Tāpēc piezvanīju speciālistei, lai to precizētu. Un viņa apstiprināja: jā, gan dzelzs, gan C vitamīns tiešām ir ļoti svarīgi.
Dermatoloģe man ļoti izsmeļoši izskaidroja, ko organismā dara dzelzs un C vitamīns. Dzelzi parasti saista ar hemoglobīna veidošanos sarkanajās asins šūnās, taču tam ir arī daudzas citas lomas, tostarp procesi, kas saistīti ar ādu. Ādu jauneklīgu un elastīgu uztur kolagēns – svarīga olbaltumviela, kas atrodama kaulos, muskuļos un ādā. Savukārt dzelzs un kolagēna ražošana ir cieši saistīta: dzelzs ir kofaktors fermentam, kas ražo kolagēnu. Tātad, ja trūkst dzelzs, iespējams, netiek ražots pietiekami daudz kolagēna. Tas var ietekmēt kaulu veselību un veicināt priekšlaicīgas novecošanās pazīmes, padarīt ādu bālu un blāvu. Tas nav saistīts ar melanīna trūkumu vai pigmentācijas izmaiņām – veselīgas ādas mirdzums ir saistīts ar atbilstošu sarkano asins šūnu piegādi. Ja ir dzelzs deficīts, iespējams, ādai tiek piegādāts mazāk sarkano asins šūnu. Ja āda kļūst bālāka, arī acu zonā asinsvadi un tumšie audi kļūst redzamāki. Tāpat arī matu folikuliem ir nepieciešams skābeklis – ja ir zems dzelzs līmenis, asinis, iespējams, nepiegādā pietiekami daudz skābekļa folikuliem, mainot matu augšanas ciklu. Tie var vairāk izkrist, kļūt trauslāki.
Savukārt C vitamīns, kas ir vispārzināms kā lielisks pretnovecošanās līdzeklis, ir galvenais faktors kolagēna izstrādē – bez C vitamīna organisms nespēj kolagēnu sintezēt un izmantot. Starp citu, daži pētījumi liecina, ka pastāv saikne arī starp D vitamīna metabolismu un dzelzs krājumiem – fermentu, kas atbild par D vitamīna apstrādi aknās, darbina dzelzs. Tātad, ja dzelzs līmenis ir zems, var tikt ietekmēts arī D vitamīna līmenis.
Dermatoloģe gan ieteica neko nesākt lietot uz aklo, bet vispirms pārbaudīt dzelzs līmeni asinīs. Nodevu asins analīzes, un, kā jau nojautu, rādītāji (dzelzs, feritīns, hemoglobīns) bija zemi. Un man viss salikās pa plauktiņiem – pēdējā laikā bieži jutos vāja, ātri noguru, biju kļuvusi nervozāka, sejas āda izskatījās blāva, zem acīm bija tumši loki, un arī mati, tos ķemmējot, krita ārā burtiski čupām. Viss – kā pēc grāmatas par dzelzs deficītu.
Es zināju, ka dzelzs ir viena no cilvēka veselībai un pašsajūtai svarīgākajām uzturvielām, kuras deficīts būtiski ietekmē organisma funkcijas un dzīves kvalitāti, tāpēc atkal zvanīju savai uzticamajai dermatoloģei un jautāju pēc padoma: kā atgriezt organismā dzelzs rezerves, kā pietiekamā daudzumā uzņemt C vitamīnu ziemas sezonā?
Dermatoloģe paskaidroja, ka iemesli, kas var izraisīt dzelzs deficītu, ir dažādi, bet viens no galvenajiem ir nepietiekama dzelzs uzņemšana ar uzturu – neēdot regulāri dzīvnieku izcelsmes produktus, uzņemot vienveidīgu un dzelzi nesaturošu ēdienu, dzelzs deficīta risks ir daudz lielāks. Savukārt viena no C vitamīna priekšrocībām ir tā, ka tas palīdz organismam gan absorbēt dzelzi no augu izcelsmes pārtikas produktiem, gan ražot kolagēnu, kas dabiski atrodams organismā un palīdz veidot saistaudus – bez kolagēna saistaudi nebūtu spēcīgi, izturīgi vai tiem nebūtu spējas stiepties.
Ārste man ieteica gan dzelzi, gan C vitamīnu šai sezonā uzņemt papildus ar uztura bagātinātājiem. Un tikai tad, kad dzelzs līmenis būs sakārtots, būs jēga sākt lietot arī kolagēnu, lai organisms to tiešām varētu izmantot, nevis vienkārši izvadīt cauri.
Taujāta, ko no aptieku plašā piedāvājuma izvēlēties, dermatoloģe dalījās pieredzē un ieteica Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® produktus, ko gan pati lieto, gan iesaka saviem pacientiem, – F26 SPRAY® iron boost un LYL premium C. Viņa arī paskaidroja, kādēļ iesaka tieši šos produktus.
Vēl nepaguvu iestarpināt sakāmo par līdzšinējo pieredzi, ka ierastie dzelzs uztura bagātinātāji man izraisa aizcietējumu, sliktu dūšu un vēdera pūšanos, kad dermatoloģe jau akcentēja, ka F26 SPRAY® iron boost ir inovatīvs produkts – dzelzs, kas mikronizēta un mikrokapsulēta, nodrošina labāku uzsūkšanos, augstāku efektivitāti, mazāku ietekmi uz kuņģa un zarnu traktu, nerada aizcietējumus vai caureju. Viņa uzsvēra, ka tas padara šo produktu par piemērotu izvēli tiem, kam iepriekš lietotie dzelzs produkti radījuši blaknes vai bijuši slikti panesami. Tas ir unikāls produkts – pirmais un vienīgais dzelzs sprejs Latvijā ar klīniski pierādītu efektivitāti. Pētījumi apstiprina, ka šis produkts var paaugstināt feritīna līmeni vidēji par 80%. Un atšķirībā no citiem dzelzs uztura bagātinātājiem, kas prasa stingru režīmu, to var lietot jebkurā diennakts laikā un neatkarīgi no ēdienreizēm. Tie ir 4 pūtieni dienā pieaugušajam, turklāt sprejam ir patīkama garša, nav metāliskas piegaršas un – kas svarīgi – nav jāuzdzer ūdens, jo šis produkts nekrāso zobus!
Savukārt LYL love your life® piedāvātais LYL premium C vitamīns ir bezskābes, to iesaka arī gastroenterologi, jo tas nekairina kuņģi, ir draudzīgs organismam. Tā dienas deva ir 1–2 kapsulas, un tās nodrošina vitamīna iedarbību visas dienas garumā – pateicoties īpašai LYLsmart™ tehnoloģijai, C vitamīns organismā izdalās pakāpeniski astoņu stundu laikā, garantējot augstāko iedarbības efektivitāti. Bez pakāpeniskās uzsūkšanās šim C vitamīnam ir arī citas priekšrocības. Piemēram, tas bagātināts ar bioloģiski aktīvām vielām (bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu), kas sargā C vitamīna molekulu no oksidēšanās, tā paildzinot vitamīna iedarbību. Dermatoloģe īpaši uzsvēra, ka šīs aktīvās vielas ir apveltītas ar pretvīrusu, antioksidējošām un pretiekaisuma īpašībām, spēju palielināt asinsvadu sieniņu izturību un elastību, un tandēmā ar C vitamīnu veicina kolagēna veidošanos ādā, līdz ar to ir labs palīgs sejas ādas veselībai un starojošam izskatam.
Noklausījusies savas zinošās ārstes stāstīto, sapratu, ka viss ir pavisam vienkārši: ādas blāvums, tvirtuma zudums un matu “nogurums” ir signāls, ka organismā kaut kā trūkst. Kolagēns nav brīnumlīdzeklis, tas ir tikai viens no ķēdes posmiem. Tāpēc pirms skriešanas pēc “skaistuma burciņām”, kas sola starojošu ādu un spīdīgākus matus, ir vērts ieskatīties sevī dziļāk: vai mans feritīna līmenis ir pietiekams, vai ikdienā uzņemu pietiekami daudz C vitamīna?
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.