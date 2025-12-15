Birokrātiski kritēriji padara nederīgu kompensēto medicīnisko aprīkojumu
Cilvēki, kuri dzīvo ar stomu – atveri vēderā un maisiņu pie tās, sastopas ar to, ka nav savietojami pacientam piemērotākie lētākie produkti no Kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču saraksta. Rezultātā nav lietojams kompensētais aprīkojums kopumā vai par to nākas piemaksāt. Vairumā gadījumu stomas aprūpei tiek izmantota divkomponentu sistēma: pamatne, kurai ideāli jāpiekļaujas vēdera ādai, un pie pamatnes – maisiņš, kas regulāri jāmaina.
Par to intervijā stāsta zarnu vēža pacientu biedrības “EuropaColon Latvija” valdes priekšsēdētājs Uldis Vesers, kurš par stomas aprūpes produktu uzskaites un references korekcijām Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) nesen nosūtījis vēstuli Veselības ministrijai, Nacionālajam veselības dienestam (NVD) un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
Kas ir likumdevējam un valsts pārvaldei nosūtītās vēstules galvenā prasība un cik nopietna ir situācija?
Vēstulē minētā galvenā problēma ir fakts, ka pacientiem ir jāpiemaksā par stomas aprūpes līdzekļiem, kaut arī valsts ir noteikusi, ka šie līdzekļi tiek simtprocentīgi apmaksāti.
Pacienti bieži ir spiesti veikt lielas piemaksas par to, kas ir vienīgā optimālā izvēle viņu stomas aprūpei. Piemēram, pacienti, kas lieto ”Natura Convex” pamatnes, ir spiesti piemaksāt, jo produkts sastāv no divām daļām, kur tikai pamatne ir kompensētais produkts, bet bez piemaksas nav iespējams saņemt otru produkta daļu – stomas maisiņu, jo tas ir atsevišķi un nav lētākais. Valstij ir pienākums rūpēties, lai medikamenti un medicīniskās ierīces būtu finansiāli pieejami katram pacientam. Vienlaikus valsts nedrīkst ierobežot pacienta iespējas pašam rūpēties par savu veselību, kas ietver tiesības saņemt ārstēšanu ar zālēm vai medicīniskajām ierīcēm, kas ir efektīvas tieši konkrētajam pacientam.
Vēstulē aicinām arī svītrot no KZS tādus stomas aprūpes produktus, kuru patēriņš vairāku gadu garumā ir bijis tik kritiski zems, ka uzskatāmi liecina par to nepietiekamo kvalitāti. Piemēram, lētākais produkts maksā 17 eiro, bet vairumam pacientu neder, neviens to nepērk, savukārt tas produkts, ko izmanto gandrīz visi, maksā 25 eiro, un pacienti paši piemaksā 8 eiro par produktu, kas, kā valsts pati definējusi, pienāktos par valsts kompensāciju. Un galvenais – šis produkts, kuram piemērojams pacienta līdzmaksājums, ir vienīgais produkts, kas pie ādas turas bez komplikācijām, tātad te nav runas par komfortu vai ērtībām, bet par vienīgo derīgo aprīkojumu. Stomas aprūpes līdzekļi ir ļoti specifiski. Tas nav kā ar zālēm, kur ir aktīvā viela, ko var atrast dažādos medikamentos ar dažādiem nosaukumiem. Stomas līdzekļi ir īpaši pielāgots aprīkojums, kas mijiedarbojas ar cilvēka ādu un citām aprīkojuma detaļām. Savukārt NVD, lai sev ērtākā veidā vienkāršotu šo procedūru, ir noteicis, ka lētāko līdzekli valsts apmaksā, bet, ja labāks līdzeklis maksā dārgāk, par to jāpiemaksā. NVD vienīgais kritērijs ir līdzekļa lētums, nerēķinoties ar tā parametriem un īpašībām. Un ir pacienti, kuriem gribot negribot jāņem dārgākie līdzekļi, jo lētākie viņiem gluži vienkārši neder – neturas pie ādas, rodas komplikācijas. Tā nav kaprīze, tā ir nepieciešamība.
Trešā lieta, ko uzsvērām vēstulē, ir inovatīvi nišas produkti un viendaļīgi konveksas formas maisiņi, kas nav iekļauti KZS. Šie produkti uzlabo pacientu pašaprūpes iespējas, novērš komplikācijas, mazina atkārtotu vēršanos pie ārstiem, tādējādi samazinās tēriņi par veselības aprūpi gan pašam pacientam, gan valstij. Piemēram, NVD tīmekļa vietnē ir redzams, ka kopš 2021. gada novembra tiek izvērtēti viendaļīgie konveksas formas maisiņi, kas uzlabotu stomas aprūpes iespējas. Mēs lūdzam papildināt sarakstu ar šiem būtiski nepieciešamajiem produktiem.
Cik aptuveni ir šādu pacientu ar stomām Latvijā un kāda ir dinamika?
Vieniem nākot klāt, citi diemžēl aiziet. Lielākā daļa pacientu ar stomu ir onkoloģiskie slimnieki. Aptuveni lēšot, Latvijā tādu ir nedaudz virs 2000. Precīzāki dati jāprasa SPKC, jo mūsu biedrība vairāk zina par zarnu vēža pacientiem, bet ir vēl vairāki stomu veidi un to nēsātāji.
Cik liela ir pacientu iemaksa par stomas aprūpes produktiem, kā tas ietekmē viena pacienta mēneša budžetu?
Man pašam jāpiemaksā 70 eiro trīs mēnešos. To daru tāpēc, ka izvēlos labāko produktu, kurš man nerada veselības problēmas. Esmu pamēģinājis arī lētāko stomas aprūpes pamatni un maisiņu, jo uzskatīju, ka man tas ir jāpamēģina arī tāpēc, ka pats savulaik cīnījos par lielāku piegādātāju konkurenci tirgū. Paņemot to lēto produktu, var palikt gandrīz bez ādas, jo tas tā pielīp, ka nevar dabūt nost. Bet tam ir jānāk nost tad, kad pacients to grib un vēlas nomainīt šo pielīmējamo daļu. Lētākie produkti mēdz būt ļoti nepiemēroti, faktiski nekam nederīgi. Ir publiski pieejami dati, cik daudz tos iegādājas ‒ nopērk labi ja vienu komplektu mēnesī. Visticamāk, cilvēki pamēģina un vairs nepērk. Zinu, ka citi piemaksā mazākas summas – varbūt 20–30 eiro trīs mēnešos. Šie trīs mēneši ir periods, kuram izsniedz šos līdzekļus. Turklāt valsts taču paredzējusi, ka nodrošina šo aprīkojumu. Mēs labprāt gribētu plašāku izvēli, bet citi piegādātāji neienāk Latvijā, jo ir ļoti sarežģīti un birokrātiski noteikumi, lai šeit tiktu. Savā vēstulē mēs lūdzam, lai šie stomu produkti tiktu kompensēti tā, kā ir noteikts likumā – 100% apmērā, un turklāt tādi, ko izmanto visi, nevis tādi, ko neviens nepērk. Respektīvi, ja references cenas produktam ir kritiski zems pieprasījums tā nepietiekamās kvalitātes dēļ, tad tas ir no KZS jādzēš un jākompensē cits.
Veselības ministrija šajās dienās ir nākusi klajā ar priekšlikumu pārdalīt neizmantoto finansējumu vairākām programmām, no kurām viena ir tieši kompensējamie medikamenti. Pēc būtības tas nozīmē, ka pāri palikušo finansējumu tagad vienkārši noņems ar argumentu, ka pacienti tāpat to neizmanto. Kaut gan tikko minēju iemeslu, kāpēc tā notiek.
Vai kvalitatīvs stomas aprīkojums cilvēkam ļauj nebūt piesietam pie gultas, ļauj piedalīties sabiedriskajā dzīvē, būt ekonomiski aktīvam, strādāt, ceļot?
Tūlīt pēc operācijas es lietoju citus līdzekļus, ar kuriem bieži vien bija problēmas: gadījās, ka vasaras dienā saģērbies baltās drēbēs, bet tās pēc laiciņa kļūst netīras. Tas ir milzīgs diskomforts. Pirms gadiem pieciem parādījās uzlabotie līdzekļi, un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc es piemaksāšu 70 eiro, ja pirms tam man vajadzēja piemaksāt 10–20 eiro. Tagad lietoju ļoti kvalitatīvus līdzekļus, un man tie palīdz pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā, tomēr ir cilvēki, kuriem nederēs tie, ko es izmantoju. Iespējams, viņi iegādājas kaut ko citādu, un te ir mūsu valsts organizētās aprūpes problēma ‒ piemērotāko žēl pacientiem iedot. Ierēdņi uzskata ‒ kas der vienam, derēs visiem. Tā domā birokrāti cerībā, ka pacienti jau paklusēs un liksies mierā. Bet mēs vienmēr uzsveram, ka netiek prasīts papildu finansējums. Mēs vienkārši aicinām lietderīgāk izmantot esošo finansējumu, jo nepērkot nepiemērotos produktus, tās ir summas, kas paliek pāri.
Vai var apgalvot, ka gandrīz jebkurš veselais, politiķus ieskaitot, arī pēkšņi var kļūt par cilvēku, kuram šo visu vajadzēs?
Noteikti! Un īpaši ar zarnu vēzi var saslimt pilnīgi jebkurš cilvēks. Nav cilvēka, par kuru varētu teikt, ka viņam nekad mūžā zarnu vēža nebūs. Iemeslu ir daudz un dažādi, un pat visveselīgākajam cilvēkam ar vispareizāko dzīvesveidu var tikt konstatēts zarnu vēzis. Turklāt diagnosticēts tādā stadijā, kad būs nepieciešama stoma. Tā var izrādīties dzīvei nepieciešama jebkuram mūsu sabiedrības loceklim jebkurā vecumā. Tā nav tikai veco ļaužu ierīce. Turklāt ir vēl citas saslimšanas vai traumas, kas cilvēkiem var gadīties, un arī bērniem var būt nepieciešama stoma.
Tāpēc visu interesēs būtu nevis vispārīgas atbildes, bet gan konkrēti plāni, termiņi un pamatojumi. Mūsu biedrība ir gatava sniegt visu nepieciešamo informāciju un pieredzi, lai veicinātu šo procesu, lai nebūtu tā, ka no viena aprīkojuma valsts nodrošina tikai pusi vai ka kompensē nevienam nevajadzīgo.