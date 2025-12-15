Valsts asinsdonoru centrs aicina ziedot asinis arī pirmssvētku dienās - īpaši aicināti B- asinsgrupas donori
foto: Shutterctock
Šajos svētkos dāvā to, kas patiešām svarīgi - dzīvību.
Dzīvības loterija

Valsts asinsdonoru centrs aicina ziedot asinis arī pirmssvētku dienās - īpaši aicināti B- asinsgrupas donori

Veselības nodaļa

Jauns.lv

Tuvojoties Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienām, Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina sabiedrību neaizmirst par asins ziedošanu, kas var glābt kāda dzīvību.

Šobrīd gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši B- un O-. Pacientu ārstēšana turpinās arī svētkos, un tieši šajā laikā asins krājumi ir īpaši svarīgi. VADC aicina ziedot pirmssvētku un starpsvētku dienās, kad centrs būs atvērts: 22., 23., 29. un 30. decembrī, kā arī 2. janvārī. Ziedojumi šajā periodā nodrošina, ka mediķi var sniegt palīdzību visiem pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama, arī svētku dienās.

foto: VADC
Šobrīd gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši B- un O-.
Šobrīd gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši B- un O-.

Šajos svētkos dāvā to, kas patiešām svarīgi - dzīvību. Plašāka informācija par darba laikiem un ziedošanas vietām pieejama donors.lv un VADC sociālajos medijos. VADC pateicas visiem donoriem par līdzcietību, atbildību un rūpēm par līdzcilvēkiem

Tēmas

ZiemassvētkiValsts asinsdonoru centrs

Citi šobrīd lasa