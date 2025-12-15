Šajos svētkos dāvā to, kas patiešām svarīgi - dzīvību.
Dzīvības loterija
Šodien 09:16
Valsts asinsdonoru centrs aicina ziedot asinis arī pirmssvētku dienās - īpaši aicināti B- asinsgrupas donori
Tuvojoties Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienām, Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina sabiedrību neaizmirst par asins ziedošanu, kas var glābt kāda dzīvību.
Šobrīd gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši B- un O-. Pacientu ārstēšana turpinās arī svētkos, un tieši šajā laikā asins krājumi ir īpaši svarīgi. VADC aicina ziedot pirmssvētku un starpsvētku dienās, kad centrs būs atvērts: 22., 23., 29. un 30. decembrī, kā arī 2. janvārī. Ziedojumi šajā periodā nodrošina, ka mediķi var sniegt palīdzību visiem pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama, arī svētku dienās.
Šajos svētkos dāvā to, kas patiešām svarīgi - dzīvību. Plašāka informācija par darba laikiem un ziedošanas vietām pieejama donors.lv un VADC sociālajos medijos. VADC pateicas visiem donoriem par līdzcietību, atbildību un rūpēm par līdzcilvēkiem