Šodien 14:30
Rīgas 1. slimnīcā ieviesusi stingrākus gripas epidēmijas ierobežošanas pasākumus
Rīgas 1. slimnīca, centienos ierobežot gripas un elpceļu infekciju izplatību, ieviesusi slimnīcā stingrākus gripas pretepidēmijas pasākumus.
Slimnīcas īslaicīgās sociālās aprūpes centrā pārtraukti apmeklējumi telpās, izņemot gadījumus, kad nepieciešams apciemot "galēji smagi slimu klientu". Savukārt radinieku sarūpētu mantu nodošana klientiem turpinās ierastajā kārtībā. Ja klientam nav noteikts gultas režīms vai izolācija, viņu drīkst apmeklēt slimnīcas teritorijā brīvdabas pastaigu laikā.
Rīgas 1. slimnīca aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret noteiktajiem ierobežojumiem, kas ieviesti klientu, pacientu un darbinieku veselības drošības nodrošināšanai. Strauji pieaugot saslimstībai, Slimību profilakses un kontroles centrs 9. decembrī izsludināja gripas epidēmiju.