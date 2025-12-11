Gripas epidēmija Latvijā: visbiežāk slimo bērni, bet smagi gadījumi - galvenokārt senioriem
Saslimstība ar gripu Latvijā strauji pieaug: rādītājs sasniedzis 344 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir 2,7 reizes vairāk nekā pagājušajā nedēļā, bet hospitalizāciju skaits pieaudzis līdz 234 pacientiem.
Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati, pozitīvo gripas paraugu īpatsvars aizvadītajā nedēļā sasniedzis 18,1%, kas ievērojami pārsniedz epidēmijas slieksni 10%.
Aizvadītajā nedēļā pacientu īpatsvars ar elpceļu infekciju simptomiem ambulatorajās ārstniecības iestādēs bija 18% no visiem ārstu apmeklējumiem, savukārt iepriekšējā nedēļā tas bija 22%. Tas nozīmē, ka gandrīz katrs piektais pacients vērsies pēc medicīniskās palīdzības saistībā ar akūtu elpceļu infekciju, skaidro SPKC. Starp šiem cilvēkiem strauji pieaudzis pacientu skaits ar gripas simptomiem, saslimstības rādītājam sasniedzot 344,2 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir 2,7 reizes vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad reģistrēti 125,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Aizvadītajā nedēļā gripa klīniski noteikta 231 pacientam, kamēr nedēļu iepriekš tā noteikta 87 pacientiem.
Kaut gan saslimstība ar gripu palielinājusies visās vecuma grupās, visvairāk tā konstatēta bērniem vecuma grupā līdz 14 gadiem. Bērniem gripa konstatēta 1057,4 gadījumos no kopā 1267,9 saslimstības gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.
Visaugstākā gripas intensitāte bijusi Jelgavā, kam seko Jūrmala, Rīga un Gulbenes novads.
Slimnīcās aizvadītajā nedēļā stacionēti 234 pacienti ar smagu akūtu elpceļu infekciju, kas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, kad tika stacionēts 161 pacients.
No stacionētajiem pacientiem 46,2% bija seniori vecuma grupā no 65 gadiem. No tiem Intensīvās terapijas nodaļā ievietoti desmit pacienti.
Kopš gripas sezonas sākuma nav saņemti paziņojumi par nāves gadījumiem pacientiem ar apstiprinātu gripu vai ar aizdomām par gripas infekciju.
Arī slimnīcās uzņemto pacientu testēšana uz gripu uzrāda strauju pieaugumu. No 507 testētajiem pacientiem 127 gadījumos apstiprināta gripa katram ceturtajam (25%) stacionētajam pacientam ar smagu akūtu elpceļu infekciju, kas ir būtiski vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad tā tika konstatēta 17,3%.
A tipa gripa apstiprināta 124 pacientiem, bet trim pacientiem konstatēta arī B tipa gripa, kas ir pirmie B tipa gadījumi šosezon slimnīcās testētajiem pacientiem.
Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā (NMRL) aizvadītajā nedēļā no 332 izmeklētajiem paraugiem gripas vīrusi apstiprināti 60 gadījumos jeb 18,1% gadījumu, kamēr iepriekšējā nedēļā - 9,1% gadījumu.
Savukārt Covid-19 pozitīvo paraugu īpatsvars pieaudzis līdz 6,3%, kamēr nedēļu iepriekš šis rādītājs bija 4,8%.
Slimnīcās uzņemti 33 jauni Covid-19 pacienti, un kopumā ārstējušies 66 pacienti ar apstiprinātu infekciju, no kuriem 37 pacientiem pamata diagnoze bija Covid-19.
Reģistrēti arī divi nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19 infekciju.
SPKC norāda, ka arī notekūdeņu monitoringa dati liecina, ka šī vīrusa koncentrācija vairākās teritorijās mēreni palielinās.
Centrā informē, ka arī kopumā Eiropā gripas izplatība šonedēļ turpināja pieaugt.
Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģiona dati liecina, ka 15 valstīs gripas rādītāji pārsniedz epidēmijas slieksni, un dominējošais vīruss ir A(H3N2), kas cirkulē plaši un arvien biežāk tiek konstatēts, īpaši bērniem un senioriem.
Gripas smagāka norise biežāk novērota senioriem, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, grūtniecēm un maziem bērniem.
SPKC atgādina, ka vislabākā aizsardzība pret gripas smagu gaitu ir vakcinācija - imunitāte izveidojas 10-14 dienu laikā, un vakcinēties ir lietderīgi arī epidēmijas laikā.
SPKC tīmekļvietnē pieejams saraksts ar ārstniecības iestādēm, kur riska grupu pacienti var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu, ja pacienta ģimenes ārsta praksē vakcīnas vairs nav pieejamas.
Lai mazinātu inficēšanās risku, iedzīvotāji aicināti izvairīties no vietām ar lielu cilvēku pulcēšanos, regulāri vēdināt telpas, ievērot elpceļu higiēnu, bieži mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī valkāt ķirurģiskās maskas vai respiratorus, atrodoties sabiedriskās vietās, jo īpaši riska grupu pacientiem.
Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem, ja reģistrētais pacients dzīvo ārsta pamatdarbības teritorijā. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa - 2,85 eiro.
Kā vēstīts, SPKC paziņojis par gripas epidēmijas sākumu no otrdienas, 9. decembra, pamatojoties uz NMRL sniegto informāciju par gripas monitoringa datiem.