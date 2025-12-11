Kā saglabāt labu redzi, ilgstoši strādājot pie datora?
Šajā tumšajā laikā ievēroju kaut ko neierastu: krēslas laikā braucot pie stūres, ceļa kontūras vairs nav tik skaidras kā agrāk, bet gaismas no pretim braucošajiem auto dažkārt izšķīst spožos lokos un rada tādu kā gaismas miglu. Tāpat arī pie datora darbdienas beigās burti vairs nav tik asi kā agrāk. Vai tas ir vienkārši nogurums, vai mani 40+, kas jau klusi saka, ka acīm vajag vairāk rūpju?
Atbildes uz šiem jautājumiem devos meklēt pie acu ārsta. Pārbaudījusi manu redzi, speciāliste ieteica papildus uzņemt astaksantīnu. “Ļoti pazīstams nosaukums,” teicu, piebilstot, ka pagājušajos Ziemassvētkos draudzene man uzdāvināja trīs iepakojumus – ar vēlējumu, lai mana āda būtu mirdzoša. Viņa vēl uzsvēra, ka tas ir “mirdzums no iekšpuses”, ko Holivudas zvaigznes sauc par mūžīgā skaistuma kapsulu. Neiedomājos, ka tās varētu nākt par labu arī redzei... Uz to acu ārste atteica, ka astaksantīns ir dabā spēcīgākais zināmais antioksidants ar jau pierādītu pārsteidzoši jaudīgu iedarbību, kas kavē arī citus novecošanas procesus un labvēlīgi iedarbojas uz dažādu orgānu funkcionēšanu, tai skaitā uz sirds, mazinot asinsspiedienu un normalizējot asins lipīdu rādītājus.
Acu ārste skaidroja, ka astaksantīns, absorbējot kaitīgos zilās gaismas starus un neitralizējot brīvos radikāļus, spēj uzlabot redzi pat 28 reizes efektīvāk nekā ierastie melleņu produkti ar tajos esošo luteīnu. Regulāra astaksantīna lietošana būtiski uzlabo redzi, ko ietekmējusi ilgstoša datora lietošana, – redze kļūst asāka, aktivizējas asinsrite sīkajos acu asinsvados, mazinās acu sasprindzinājums, un acs spēja pielāgoties dažādiem attālumiem kļūst lielāka. Turklāt astaksantīns palīdz pasargāt acis no vecuma izraisītas makulas deģenerācijas un kataraktas, kas ir galvenie redzes zuduma cēloņi gados vecākiem cilvēkiem un būtiski ietekmē dzīves kvalitāti un ikdienas produktivitāti.
Speciāliste norādīja, ka mūsdienu digitālajā laikmetā ilgstoša laika pavadīšana pie ekrāna kļuvusi par nopietnu acu veselības problēmu. Redzes nogurums un acu sausums vairs nav tikai pieaugušo problēma – arī bērni arvien biežāk sūdzas par sāpēm acīs, miglainu redzi un grūtībām ilgstoši koncentrēties uz ekrānu. Nesen veiktā pētījumā, izvērtējot astaksantīna ietekmi uz hronisku un akūtu acu sasprindzinājumu skolas vecuma bērniem (10–14 gadi), rezultāti bija pārsteidzoši – astaksantīns efektīvi mazināja acu sasprindzinājumu un vienlaikus uzlaboja redzes veiktspējas objektīvos rādītājus.
Viņa stāstīja, ka astaksantīns ir pierādījis ievērojamu efektivitāti acu noguruma un spriedzes mazināšanā, kas rodas, ilgstoši lietojot digitālās ierīces. Tas palīdz uzlabot asinsriti acīs, veicinot acu spēju fokusēties, kā arī samazinot diskomfortu, kas bieži parādās pēc ilgstošas koncentrēšanās un acu saspringuma. Astaksantīns ir pierādījis savu potenciālu tīklenes aizsardzībā, redzes asuma uzlabošanā un acu noguruma mazināšanā, uzlabojot redzes sniegumu gan vājā, gan spilgtā apgaismojumā.
No acu ārstes uzzinājusi daudz jauna, nolēmu par astaksantīna iedarbību palasīt internetā. Un tur atradu neiroloģes Anitas Djačenko stāstīto par astaksantīnu – ka dabā tas tiek iegūts no mikroaļģēm Haematococcus pluvialis un, kā izrādās, pozitīvi ietekmē arī smadzeņu audus, tos pabarojot, kā arī uzlabo koncentrēšanās spējas, atmiņu un psihomotorās funkcijas, samazinot neirodeģeneratīvo slimību, t. sk. demences, risku.
Neiroloģe šajā publikācijā stāsta, ka zinātniskajā literatūrā varot atrast pētījumu rezultātus, kas liecina: attiecībā uz spēju pasargāt šūnas no bojājumiem astaksantīns ir 65 reizes efektīvāks par C vitamīnu, 14 reizes – par E vitamīnu, 54 reizes – par beta-karotīnu. Vēl tur bija vērtīgs padoms: izvēloties astaksantīnu, jānoskaidro tā izcelsme, jo aptuveni 95% produktu, kas pieejami tirgū, tiek iegūti ķīmiskā sintēzē, parasti no naftas avotiem.
Acu ārste man ieteica konkrētu produktu – Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® piedāvātās LYL ASTAXANthin kapsulas. Tas ir 100% tīrs un dabisks produkts, kas iegūts Zviedrijā no aļģēm pilnīgos bezskābekļa apstākļos un maigā temperatūrā, garantējot maksimālo dabā paredzēto efektivitāti un koncentrāciju.
Kad aptiekā jautāju pēc šī produkta, farmaceite uzsvēra, ka LYL ASTAXANthin ir ietverts kapsulā, kas veidota no augu valsts produktiem, un tāpēc piemērots arī vegāniem. Tas man bija īpaši svarīgi. Viņa pastāstīja arī par lietošanu – pietiek tikai ar vienu kapsulu dienā, lai jau pēc diviem trim mēnešiem justu rezultātu. Farmaceite vēl piebilda, ka astaksantīns var palīdzēt ādai ilgāk būt jaunai un skaistai – tas palēnina UV starojuma izraisītu ādas novecošanu, samazina ādas mitruma zudumu un pigmentācijas plankumu rašanos.
Esmu patiesi sajūsmināta, atradusi mazu, bet spēcīgu atbalstu. Ticu, ka tas ne tikai uzlabos redzi un acu komfortu, bet arī dos mirdzumu manā sejā un labsajūtu visā ķermenī. Priecīga nopirku tumšsarkano gaumīgi noformēto kastīti ne tikai sev, bet arī draudzenēm – jo drīz taču Ziemassvētki! Zinu, ka šī dāvana sagādās viņām prieku, jo sniegs rūpes par acīm un dos nelielu mirdzumu pelēkajā ikdienā.
