Kā stiprināt organismu saspringtajā pirmssvētku laikā?
Pārslodze darbā un mainīgie laikapstākļi gada nogalē nereti atstāj iespaidu uz mūsu pašsajūtu. Nogurums, miega traucējumi, biežākas saaukstēšanās epizodes un koncentrēšanās grūtības ir tikai daži no signāliem, ka organismam sāk trūkt enerģijas un vājinās aizsargspējas. BENU Aptiekas farmaceite Alise Galeja skaidro, kā noteikt, ka organismam trūkst enerģijas vai imunitāte sāk vājināties, un iesaka, kādus līdzekļus būs noderīgi iekļaut mājas aptieciņā.
Kad tuvojas svētki, no sevis parasti gaidām vairāk – vairāk enerģijas, spēka un pacilātības. Taču realitātē gada nogalē daudzi piedzīvo pretējo: nespēku, trauslu miegu un biežākas saslimšanas. Bieži vien šie simptomi ir organisma signāls, ka tas vairs netiek galā ar slodzi un nepieciešams papildu atbalsts.
Pievērsiet uzmanību organisma signāliem
Kā atpazīt, ka organismam trūkst enerģijas vai aizsargspējas sāk vājināties? Enerģijas deficīts visbiežāk izpaužas ar:
- izteiktu nogurumu, kas nepāriet pat pēc pilnvērtīga miega,
- miegainību dienas laikā un vēlmi nosnausties,
- koncentrēšanās spēju pasliktināšanos – grūtāk noturēt uzmanību, ātri rodas izklaidība,
- miega traucējumiem – trausls miegs, grūtības iemigt, bieža pamošanās naktī.
Imunitātes vājināšanās parasti izpaužas ar:
- biežākām slimošanas epizodēm – pieaugušajiem normāli ir slimot 2–4 reizes gadā, bērniem 6–12 reizes. Ja tas notiek biežāk, tā var būt pavājinātas imūnsistēmas pazīme,
- ilgāku slimību norisi – saaukstēšanās vai vīrusu infekcijas ieilgst un norit smagāk,
- atkārtotiem iekaisumiem, piemēram, biežiem kakla vai ausu iekaisumiem,
- nogurumu un nespēku, kas saglabājas ilgstoši,
- ādas problēmām – ekzēmām, herpes saasinājumiem, lēnāku brūču dzīšanu,
- gremošanas traucējumiem – piemēram, caureju, meteorismu jeb pastiprinātām gāzēm vēderā, kas var liecināt par zarnu mikrobioma disbalansu (tas ietekmē imunitāti).
Ko darīt pie pirmajām saaukstēšanās pazīmēm?
Pie pirmajām saaukstēšanās pazīmēm farmaceite iesaka ātri reaģēt, lai nepieļautu slimības attīstību. Imunitātes stiprināšanai un atlabšanas paātrināšanai noder C vitamīns un cinks, kas stiprina organisma aizsargspējas, kā arī imunitāti atbalstoši vitamīnu kompleksi, piemēram, iekšķīgi dzerami ampulu veidā vai ūdenī šķīstošas tabletes atkarībā no ērtības. Nedrīkst aizmirst arī par pietiekamu šķidruma uzņemšanu un atpūtu, kas palīdz organismam cīnīties ar infekciju. Lai mazinātu simptomus, var izmantot deguna skalošanas līdzekļus, pretklepus preparātus un citus līdzekļus, kas atvieglo saaukstēšanās norisi.
Kas palīdzēs, kad spēki izsīkst?
Ja ikdienas skrējiena, stresa un noguruma dēļ šķiet, ka enerģijas krājumi izsīkst, mājas aptieciņā ieteicams iekļaut līdzekļus, kas palīdz organismam atjaunoties un stiprina tā aizsargspējas.
Vispirms noder koenzīms Q10, kas veicina enerģijas ražošanu šūnās, kā arī B grupas vitamīnu komplekss, kas palīdz nervu sistēmai un samazina nogurumu. Magnijs atbalsta muskuļu un nervu darbību, mazina stresu un miega traucējumus. Tāpat vērtīgi ir vitamīnu un minerālvielu kompleksi imunitātei, kas palīdz stiprināt organisma aizsargspējas.
Papildu atbalstu var sniegt arī ārstniecības augi ar tonizējošu efektu, kas uzlabo gan fizisko, gan garīgo veiktspēju, piemēram, žeņšeņa sakne, eleiterokoka sakne un zeltainās rodiolas saknenis. Preparāti ar šiem augiem palīdz organismam vieglāk pielāgoties slodzei un atgūt enerģiju.
Palīgi imunitātes stiprināšanā
Pirms svētkiem, kad izjūtams nogurums un emocionālais stress, ieteicams izvēlēties uztura bagātinātājus, kas satur B grupas vitamīnus, magniju, C vitamīnu un cinku, lai stiprinātu imunitāti un palīdzētu saglabāt spēkus saspringtajā laikā.
Ja jūtams emocionāls saspringums, noder arī uztura bagātinātāji ar ārstniecības augiem, piemēram, baldriānu, melisu, pasifloru vai lavandu, kas palīdz normalizēt emocionālo stāvokli. Tāpat, ja tas vēl netiek lietots, nevajadzētu aizmirst par D vitamīna uzņemšanu, kas atbalsta gan imunitāti, gan vispārējo labsajūtu.
Savukārt ģimenēm ar bērniem gada nogalē, kad bērni mēdz biežāk slimot, noder līdzekļi, kas palīdz stiprināt bērna imunitāti vai atbalsta to slimošanas laikā. Piemēram, melnā plūškoka sīrupi, kā arī konfektes uz kociņa vai košļājamās pastilas, kas satur imunitāti stiprinošas vielas. Tāpat ir pieejami tieši bērniem izstrādāti, piemēroti imunitāti stiprinošie kompleksi, kuros ietilpst C vitamīns, cinks, B grupas vitamīni un beta glikāns, kas palīdz organismam cīnīties ar infekcijām un stiprināt organismu gada noslēgumā.
Uztura bagātinātāju izvēle ir jāpārrunā ar farmaceitu vai ārstu. Speciālisti palīdzēs izvērtēt nepieciešamību un izvēlēties tieši jums piemērotākos uztura bagātinātājus.
Mazie ieradumi, kas palīdz stiprināt imunitāti, – ko ieviest vai mainīt?
Galvenie ikdienas ieradumi, kas saglabā stabilu imunitāti, ir sabalansēts uzturs, pietiekams un kvalitatīvs miegs, mērenas fiziskas aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā. Iekštelpās, kur uzturas vairāki cilvēki, jāveic regulāra telpu vēdināšana, un vienmēr jāatceras par roku higiēnas ievērošanu.
Atcerieties! Uztura bagātinātāji neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!