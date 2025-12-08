Nevēlamais ciemiņš piena sēnīte un kā no tās atbrīvoties
Viss sākās ar vieglu diskomfortu makstī – ar apsārtumu un niezi. Sākumā tam nepievērsu īpašu uzmanību, domāju, ka pāries pats no sevis. Taču ar katru dienu nepatīkamās sajūtas pieņēmās spēkā – parādījās pietūkums, sūrstēšana, dedzinoša sajūta un bālgani biezpienveida izdalījumi. Tad sapratu, ka tā nav tikai īslaicīga ķermeņa kaprīze. Nepatīkamie simptomi bija pietiekami uzstājīgi, lai tiem pievērstu uzmanību un meklētu risinājumu, kā šo negaidīto ciemiņu dabūt projām.
Lai noskaidrotu, kas ar mani notiek un kā atgūt ierasto komfortu ķermenī, devos pie ginekoloģes. Veikusi apskati, viņa pavēstīja, ka mani skārusi vulvovaginālā kandidoze – Candida sēnīšu izraisīta infekcija, tautā saukta par piena sēnīti. To izraisa Candida albicans – rauga grupas sēnīte, kas kopā ar daudziem citiem mikroorganismiem dzīvo sievietes makstī, zarnu traktā un uz ādas, bet dažādu iemeslu dēļ var savairoties par daudz. Man līdz šim nekad nekas tāds nebija bijis! Biju patiesā neizpratnē – ko esmu darījusi nepareizi un kur esmu kļūdījusies?
Ginekoloģe man izskaidroja: ja pienskābās jeb laktobaktērijas makstī dominē, tad maksts vidē viss ir kārtībā – tā ir veselīga. Tomēr dažādu apstākļu ietekmē – zemas imunitātes un hronisku slimību (piemēram, diabēta) gadījumā, lietojot antibiotikas (tās nešķiro sliktās un labās baktērijas, bet apkauj visas pēc kārtas), neievērojot intīmo higiēnu (ja ilgstoši netiek mainītas ikdienas un higiēniskās paketes) vai pārlieku tiecoties pēc tīrības (pienskābās baktērijas izskalojot no maksts), valkājot pārāk ciešu, sintētisku, neelpojošu apakšveļu, ēdot pārāk daudz saldumu, balto miltu (kūciņu un smalkmaizīšu), arī lietojot kontracepcijas tabletes (tās izraisa hormonālās svārstības, kā ietekmē samazinās maksts gļotādas aizsargspējas) vai regulāri izmantojot prezervatīvus (ar baktericīdām piedevām) – sēnītes var sākt vairoties un izjaukt šo līdzsvaru. Tām ļoti patīk siltums un mitrums, tāpēc tās nereti mēdz uzrasties arī pēc baseina apmeklējuma, pēc pirts vai pēc ceļojuma uz siltajām zemēm. Vēl viens faktors, kas var veicināt piena sēnītes attīstību, ir grūtniecība – tās laikā sievietes organismā notiek lielas pārmaiņas, tai skaitā hormonālās, estrogēna līmenis krītas, līdzsvars tiek izjaukts, maksts vide kļūst sārmaina, un arī tie ir sēnītes aktivizēšanos veicinoši apstākļi. Tiklīdz sēnītes gūst virsroku, tās izraisa jau iepriekš uzskaitītās problēmas, bet smagākos gadījumos – arī iekaisumus, dzimumorgānu apsārtumu un izdalījumus, reizēm pietūkumu.
Mēģinot saprast, kurš no apstākļiem man varēja izraisīt piena sēnītes savairošanos, atminējos, ka precīzi pirms mēneša, kad cīnījos ar urīnceļu infekciju, lietoju antibiotikas. Bet visa antibiotiku kursa laikā un vēl mirkli pēc tā lietoju arī ģimenes ārstes ieteiktās Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life labās baktērijas zarnu traktam LYLBIOTIC, lai atjaunotu mikrobioma līdzsvaru un samazinātu antibiotiku izraisītas caurejas risku. Jo, kā paskaidroja ģimenes ārste, antibiotiku lietošana izraisa labo baktēriju skaita strauju samazināšanos zarnu mikrobiomā – zūd labo un slikto mikroorganismu līdzsvars, kā rezultātā savairojas mikrobi, kas mazina imūnsistēmas aizsargspējas, nereti parādās caureja, kā arī tiek traucēti gremošanas un uzsūkšanās procesi zarnās.
Noklausījusies manu pieredzes stāstu, ginekoloģe izteica nožēlu, ka ģimenes ārste man nebija ieteikusi uzņemt arī intīmās labās baktērijas, jo antibiotikas – jebkādas! – ļoti ietekmē arī maksts mikrobiomu. Tāpēc viņa man ne tikai izrakstīja pretsēnīšu līdzekli, bet arī ieteica lietot intīmās labās baktērijas.
Jautāta, kura ražotāja baktērijas būtu ieteicamākās, ginekoloģe paskaidroja, ka tā paša ražotāja produktu klāstā ir arī tieši sievietes intīmajai veselībai paredzēts pienskābo baktēriju komplekss LYLBIOTIC intim, kam ir 4 klīniskos pētījumos pierādīta efektivitāte jau pēc 7 dienām – ne tikai piena sēnītes, bet arī citu maksts infekciju gadījumos. Turklāt tās ir pirmās labās baktērijas Latvijā, ko rekomendē Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija.
Ginekoloģe vēl piebilda, ka LYLBIOTIC intim labās baktērijas tiek pildītas īpašās kapsulās, kas ļauj tām atvērties tieši zarnās un migrēt uz maksti. Turklāt šīs baktērijas uzlabo maksts veselību un samazina urīnceļu un maksts infekciju risku.
Tieši tas, kas man nepieciešams, nodomāju un devos taisnā ceļā uz aptieku.
Farmaceite man pastāstīja, ka salīdzinājumā ar citu ražotāju produktiem LYLBIOTIC intim ir izdevīgs – jālieto tikai viena kapsula dienā, lai papildterapijā pret bakteriālo vaginozi, piena sēnīti un citām sūdzībām sasniegtu rezultātus. Vienā kapsulā ir 12 miljardi (!) labo baktēriju, kas satur veselīgas maksts vidē plaši pārstāvētās L. acidophilus un L. rhamnosus baktēriju sugas. Turklāt šo produktu var uzglabāt istabas temperatūrā un, ja nepieciešams, paņemt līdzi ikdienas gaitās. Nopriecājos par sievišķīgi rozīgo iepakojumu un priecīga devos mājup pārliecībā, ka cīņa ar nevēlamo ciemiņu drīz vien tiks uzvarēta. Un soli pa solim es atguvu labsajūtu un mieru.
Piena sēnīte nebija patīkamākais piedzīvojums. Tomēr tas man atgādināja, cik svarīgi ir ieklausīties savā ķermenī un nebaidīties meklēt palīdzību. Ja arī tavā dzīvē kādreiz parādās šādi negaidīti ciemiņi, atceries: tu neesi viena! Mūsdienās ir pieejami dažādi efektīvi risinājumi, kas palīdz atrast ceļu atpakaļ pie komforta un veselības. Bet veselība sākas ar zināšanām, uzmanību pret sevi un drosmi saukt lietas īstajos vārdos.
