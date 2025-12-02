Igors Jegorovs (27.04.1955.–01.12.2025).
Šodien 14:16
Mūžībā devies Daugavpils slimnīcas ārsts kardiologs Igors Jegorovs
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ar dziļām skumjām paziņo, ka 1. decembrī mūžībā devies ārsts kardiologs Igors Jegorovs (27.04.1955.–01.12.2025).
"Daudzu gadu garumā dr. Jegorovs strādāja gan SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, gan citās pilsētas ārstniecības iestādēs, sniedzot pacientiem profesionālu, atbildīgu un gādīgu aprūpi. Kolēģu atmiņās viņš paliks kā izcils savas jomas speciālists un atsaucīgs cilvēks, kura darbs būtiski veicināja medicīnas nozares attīstību mūsu reģionā," vēstī slimnīcas pārstāvji.
Atvadīšanās no dr. Igora Jegorova notiks 3. decembrī pl. 13.30 Daugavpils Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā (Klusā iela 15, Daugavpils).
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem, draugiem un visiem, kuri pazina un cienīja dr. Igoru Jegorovu.