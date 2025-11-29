Austrumu slimnīca sāk stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” pārbūves projektu
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca noslēgusi iepirkumu “Latvijas Onkoloģijas centra” 10 stāvu pārbūvei par 52,6 miljoniem eiro (bez PVN), nodrošinot pilnu finansējumu projekta abām kārtām un plānojot līguma slēgšanu 2026. gada janvārī ar darbu pabeigšanu divu gadu laikā. Rekonstrukcijas gaitā nodaļas un operācijas tiks pārceltas uz “Gaiļezera” 9. korpusu, saglabājot nepārtrauktu pacientu ārstēšanu un pakalpojumu pieejamību.
Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā noslēdzies iepirkums par stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” (LOC) ēkas ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu pārbūvi Hipokrāta ielā 4, Rīgā. Līdz ar Ministru kabineta 2025. gada 25. novembra lēmumu piešķirt LOC pārbūves 2. posmam nepieciešamo finansējumu Austrumu slimnīcas iepirkumu komisija ir operatīvi pabeigusi aprīlī izsludinātā iepirkuma pretendentu izvērtēšanas procedūras, par saimnieciski izdevīgāko atzīstot piegādātāju apvienības ”Newcom-Citrus” iesniegto piedāvājumu, kura kopējā piedāvātā visu darbu līgumcena, ietverot arī operāciju zāles pārbūvi, ir 52 628 934 eiro bez PVN. Austrumu slimnīcā jau laikus veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai maksimāli ātri nodrošinātu nodaļu un pacientu pārcelšanos no LOC uz renovēto stacionāra “Gaiļezers” 9. korpusu un, cik iespējams drīz, varētu sākt rekonstrukcijas darbus. LOC atjaunošanas 1. kārtai nepieciešamais finansējums 20 837 361 eiro apmērā apstiprināts 2025. gada 14. oktobra Ministru kabineta sēdē, un tas piešķirts operāciju zāles un intensīvās terapijas nodaļas pārbūvei, savukārt 2. kārtai piešķirts finansējums 48 349 403 eiro apmērā. Tādējādi Austrumu slimnīca var pilnā apmērā uzsākt vienu no pēdējo gadu nozīmīgākajiem veselības aprūpes infrastruktūras projektiem valstī — LOC ēkas ārstniecības nodaļu un koplietošanas telpu pārbūvi. Ēkas pārbūve tiks īstenota 10 stāvos, kopumā atjaunojot telpas 23 340 m² platībā. Plānots, ka līgums ar pārbūves iepirkuma uzvarētāju līgums tiks slēgts 2026. gada janvāra sākumā, un darbu pabeigšanas termiņš ir divi gadi. Piešķirtais finansējums paredzēts būvdarbu un saistīto izmaksu – projektēšanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu – segšanai.
Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs profesors Haralds Plaudis uzsver: “Stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” pārbūve ir viens no būtiskākajiem projektiem valsts veselības aprūpē, un mēs to uzsākam ar lielu atbildību pret pacientiem un mediķiem. Es izsaku pateicību Ministru kabinetam, Finanšu ministrijai, Veselības ministrijai un mūsu partneriem par atbalstu un uzticēšanos. Sirsnīgs paldies ārstiem, māsām un visam personālam par pacietību un profesionalitāti, gatavojoties šīm pārmaiņām. Un pateicība pacientiem — par uzticēšanos mūsu komandai. Mēs darām un darīsim visu iespējamo, lai pārbūves laikā nodrošinātu drošu, nepārtrauktu un cieņpilnu ārstēšanu, bet nākotnē – modernu vidi, kas atbilst augstākajiem medicīnas standartiem.” Jau 2025. gada aprīlī Austrumu slimnīca izsludināja iepirkumu par pārbūves darbiem, ne mirkli nepārtraucot visus nepieciešamos priekšdarbus, lai pēc lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu būtu iespējams nekavējoties uzsākt darbu virzību. Paralēli iepirkumam slimnīcas speciālisti vairākus mēnešus rūpīgi izstrādāja pārcelšanās plānus un grafikus, nodrošinot, ka visas LOC nodaļas pārbūves laikā varēs turpināt darbu stacionāra “Gaiļezers” šogad modernizētajās 9. korpusa telpās, savukārt uz stacionāra “Gaiļezers” operāciju bloku tiks pārceltas visas onkoloģiskās operācijas. Pārbūves īstenošana tik valstiski nozīmīgā un apjomīgā objektā neizbēgami nozīmē pārmaiņas personāla un nodaļu ikdienas darbā. Austrumu slimnīcas galvenais uzdevums šajā laikā būs pacientu ārstniecības un aprūpes nepārtrauktības nodrošināšana. Tas nozīmē, ka pacienti arī pārbūves laikā saņems visu nepieciešamo ārstēšanu, izmeklējumus un konsultācijas. Pacientu interese, drošība un komforts ir pirmajā vietā — gan pieņemot ikdienas organizatoriskos lēmumus, gan plānojot nodaļu pārcelšanos, gan veidojot pagaidu darba vidi. LOC vidēji dienā stacionāri tiek ārstēti 335 pacienti, un kopējais nodarbināto skaits pārsniedz 900 cilvēku, kuri visi būs iesaistīti šajos pārmaiņu procesos. LOC pārbūve ir nozīmīgs solis onkoloģijas pakalpojumu modernizācijā Latvijā, kas uzskatāms par ilgtermiņa ieguldījumu onkoloģisko pacientu ārstēšanas un aprūpes attīstībā. Atjaunotās telpas nodrošinās: mūsdienīgus ārstniecības apstākļus; uzlabotu pacientu pieredzi un komfortu; jaunām tehnoloģijām piemērotu infrastruktūru; efektīvāku ārstniecības procesu un aprūpes plūsmu; labākus darba apstākļus mediķiem.
“Šī pārbūve ir bijusi ilgi un pacietīgi gaidīta — gan no mūsu mediķu, gan pacientu puses. Tā ir iespēja beidzot radīt vidi, kas atbilst tam profesionālajam līmenim, kādā mēs ikdienā strādājam, un veselības aprūpes standartiem, uz kādiem Latvijai ir jāvirzās. Es vēlos pateikt īpašu paldies pacientu biedrībām par viņu izpratni, iesaisti un atbalstu šajā sagatavošanās procesā. Paldies mūsu pacientiem par uzticēšanos un cieņu pret mūsu darbu — mēs apzināmies, cik vērtīgs ir katrs brīdis viņu ārstēšanā. Mēs darīsim visu, lai pārbūves laikā sniegtu drošu, nepārtrauktu un cilvēcisku aprūpi,” saka stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” galvenais ārsts Andrejs Pčolkins. Austrumu slimnīca nodrošinās regulāru informāciju par turpmākajiem soļiem projekta attīstībā un katru pārbūves posmu — nodaļu pārcelšanos, organizatoriskām izmaiņām un darbu norisi. Pacienti un tuvinieki saņems nepieciešamo informāciju slimnīcas mājaslapā, sociālajos medijos un klātienē. Stacionārs “Latvijas Onkoloģijas centrs” ir būvēts 1984. gadā atbilstoši tā laika projektēšanas un būvniecības likumdošanai. Tas tika atklāts kā tolaik vismodernākā slimnīca Latvijā. Stacionāra izbūves projekta risinājumi tika izstrādāti saskaņā ar bijušās PSRS celtniecības normām, noteikumiem un tehniskajām prasībām. Stacionāra esošais ģenerālplāns, arhitektūras daļa, plānojums un būvkonstrukcijas, kā arī nodrošinājums ar nozīmīgajām inženiertehniskajām sistēmām kopumā neatbilst patlaban Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un piemērojamo standartu norādījumiem, kā arī Eiropā pieņemtajai praksei vēža ārstēšanas jomā. LOC pārbūves vizualizācijas aplūkojamas šeit.
Par Austrumu slimnīcu Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.