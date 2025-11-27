Kampaņā 197 iedzīvotājiem atklāts pozitīvs C hepatīta tests
Kampaņā "Atklāj. Rīkojies!" bezmaksas C hepatīta antivielu testa veikšanai un feritīna analīzei piedalījušies vairāk nekā 5100 cilvēku, un 4% pārbaudīto jeb 197 iedzīvotājiem bijis pozitīvs C hepatīta tests, informēja uzņēmums.
Anti-HCV tests visā pasaulē tiek izmantots kā skrīninga metode C hepatīta noteikšanai. Pozitīva rezultāta gadījumā nepieciešams sazināties ar ģimenes ārstu, gastroenterologu vai infektologu un veikt papildu analīzes, lai apstiprinātu vai izslēgtu aktīvu infekciju, skaidro uzņēmumā.
Pozitīvs C hepatīta antivielu tests gandrīz 70% gadījumu konstatēts cilvēkiem vecuma grupā no 40 līdz 65 gadu vecumam.
Interese par C hepatīta skrīningu ir bijusi augsta visā valstī. Proporcionāli reģionu iedzīvotāju skaitam visaktīvāk kampaņā iesaistījušies vidzemnieki - Vidzemē novērojams arī augstākais pozitīvo testu īpatsvars. Salīdzinoši augsti rādītāji ir arī Kurzemē un Latgalē, kas liecina, ka C hepatīta izplatība ir aktuāla visā Latvijā, norāda uzņēmumā.
Sievietes kampaņā ir bijušas aktīvākas, savukārt vīriešu salīdzinoši zemā iesaiste var liecināt par lielāku neatklātu gadījumu skaitu, lai gan tieši viņiem biežāk attīstās hronisks C hepatīts, straujāk progresē aknu bojājumi, tostarp ir augstāks aknu vēža risks, skaidro "Centrālā laboratorija".
"Diemžēl pozitīvo testu īpatsvars ir salīdzinoši augsts, kas apstiprina nepieciešamību nodrošināt regulāru un sistemātisku C hepatīta skrīningu valsts mērogā," norāda "Centrālās laboratorijas" valdes priekšsēdētāja Zane Kaktiņa.
Patlaban Latvijā valsts apmaksāts C hepatīta antivielu tests ir pieejams, ja nosūtījumu uz analīzēm izsniedzis līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu esošs ārsts, tomēr regulārs profilaktisks skrīnings netiek nodrošināts.
Viņa uzsver, ka tikai ar skrīninga palīdzību iespējams ierobežot un samazināt šīs infekcijas izplatību sabiedrībā, turklāt katrs identificēts C hepatīta gadījums cilvēkam nozīmē iespēju uzsākt ārstēšanu un atgūt veselību.
Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors un Gremošanas slimību biedrības valdes priekšsēdētājs Aleksejs Derovs, analizējot kampaņas rezultātus, vērš uzmanību, ka C hepatīts joprojām ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, neskatoties uz to, ka slimībai pieejama ļoti efektīva ārstēšana. Daudzi par inficēšanos nemaz nenojauš, jo C hepatīts var gadiem ilgi noritēt bez simptomiem, taču vienlaikus viņi nepazināti veicina vīrusa tālāku izplatību, skaidro Derovs.
Tieši tāpēc būtiski regulāri veikt analīzes, lai samazinātu C hepatīta izplatību, kas Latvijā ir viena no augstākajām Eiropā, uzsver speciālists.
"Mēs ceram, ka jau tuvākajā nākotnē arī Latvijā, tāpat kā Lietuvā, būs pieejams valsts apmaksāts C hepatīta skrīnings visiem iedzīvotājiem," pauž Derovs.
Pasaules Veselības organizācija aicina līdz 2030. gadam likvidēt C hepatītu kā sabiedrības veselības apdraudējumu, tādēļ "Centrālā laboratorija" vairākus gadus nodrošina bezmaksas C hepatīta, kā arī HIV/AIDS testēšanu dažādām pacientu grupām, aktualizējot agrīnas diagnostikas nozīmi šo slimību atklāšanā un ārstēšanā.
Kā vēstīts, Gremošanas slimību biedrība sadarbībā ar SIA "Centrālā laboratorija" 12. novembrī organizēja sociālu kampaņu "Atklāj. Rīkojies!", kurā iedzīvotāji bez maksas visās "Centrālās laboratorijas" filiālēs varēja veikt C hepatīta antivielu testu un feritīna analīzi.
Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem Latvijā ir otrais augstākais C hepatīta saslimstības rādītājs Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vidū. Tas teju sešas reizes pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju un ir 42,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, salīdzinot ar vidēji 7,4 gadījumiem Eiropā.
C hepatīts ir C hepatīta vīrusa izraisīts aknu iekaisums. Neārstēts tas var radīt nopietnus aknu bojājumus un to funkcijas traucējumus. Slimība izplatās, nonākot kontaktā ar inficētām asinīm.
"Centrālā laboratorija" 2023. gadā strādāja ar 33,51 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 49,9% mazāk nekā 2022. gadā, bet uzņēmuma peļņa saruka vairākkārt un bija 4,316 miljoni eiro. Kompānijas 2024. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Kompānija "Centrālā laboratorija" reģistrēta 1994. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 3000 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.
"Centrālā laboratorija" ir viens no "Repharm" grupas uzņēmumiem. "Repharm" koncernā ietilpst arī "Recipe Plus", AS "Sentor Farm aptiekas", kas pārvalda aptieku tīklu "Mēness aptieka", AS "Veselības centru apvienība" un citi uzņēmumi.
"Repharm" koncerns pieder AS "AB City", kurai Latvijā pieder arī zāļu ražotājs AS "Olpha", kurai savukārt pieder augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", SIA "Tonus Elast", SIA "Silvanols" un citi uzņēmumi.
"AB City" patiesie labuma guvēji, pēc kompānijas mājaslapā publiskotās informācijas, ir Sergejs Korņijenko, Andrejs Leibovičs, Aleksandrs Livšics, Mihails Lurje, Jeļena Ņikitina un Roberts Tavjevs.