Veselība zem lupas: Radioloģija
Radioloģija mūsdienu medicīnā ieņem centrālu lomu, jo tā palīdz ne tikai noteikt slimības, bet arī vadīt ārstēšanas procesu un izvērtēt terapijas rezultātus. Izdevniecības "Rīgas Viļņi" veselības grupas mediju un digitālā satura galvenā redaktore Džina Briška devās uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas "Latvijas Onkoloģijas centra" radioloģijas nodaļu, lai tuvāk iepazītos ar ikdienu.
Dr. Aina Kratovska, Dr. Artūrs Šilovs, kā arī Dr. Kristaps Reimartuss apliecina, ka radioloģija nemitīgi attīstās, ieviešot jaunas tehnoloģijas un metodes, kas palielina attēlu kvalitāti, samazina pacientu starojuma devu, kā arī padara izmeklējumus drošākus un efektīvākus. Turklāt, lai nodrošinātu augstu diagnostikas kvalitāti, radioloģijas speciālistiem nepieciešama padziļināta medicīniskā izglītība, praktiskā pieredze un regulāra profesionālā pilnveide, sekojot tehnoloģiju un zinātnes attīstībai. Kur radioloģija aizvedīs tālāk? To rādīs laiks, bet viens gan ir skaidrs – pacienti var un varēs uzticēties.
