Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvie transportlīdzekļi
Esi vesels
Šodien 15:42
Mediķi: nav konstatēts palielināts traumatisms sakarā ar slidenām ietvēm un mainīgiem laikapstākļiem
Mediķi nav novērojuši pacientu pieplūdumu saistībā ar mainīgiem laikapstākļiem un slidenām ietvēm, kas varētu izraisīt paaugstinātu kritienu risku. Lai arī pēdējās dienās dažviet uz ietvēm un ceļiem veidojas apledojums, aptaujātās veselības aprūpes iestādes nav fiksējušas vairāk pacientu ar traumām, kas radušās krītot.
SIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā" pēdējo dienu laikā pacientu skaits nav būtiski palielinājies, aģentūrai LETA pavēstīja slimnīcas pārstāve Harita Maniņa.
Gadījumi, ar kuriem pacienti vēršas slimnīcā, pārsvarā ir sasitumi, sastiepumi un dažāda veida lūzumi. Lielākā daļa pacientu ierodas patstāvīgi, savukārt neatliekamos gadījumos tos slimnīcā nogādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD).
Slimnīcā aicina iedzīvotājus būt modriem, sekot izmaiņām laikapstākļos un izvēlēties atbilstošus apavus, lai samazinātu kritienu un traumu risku.
Arī NMPD aģentūrai LETA atzina, ka nav novērots šādu izsaukumu skaita palielinājums, taču atsevišķi gadījumi esot bijuši.