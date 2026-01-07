Medību laikā Aknīstes pagastā vilki saplosījuši dzinējsuni Kāru
Svētdien, 4. janvārī, mednieki devās uz Alksnītes pagastu, lai sasniegtu valsts noteiktos briežu medību apjomus. Tomēr aptuveni stundu pēc briežu ielenkšanas, kad medījumam pa pēdām tika palaisti suņi, no tālienes atskanēja žēla suņu smilkstēšana.
Mednieka kolektīva “Garie sili” pārstāvis Aivars Pūpols "REtv" norāda, ka savu mīluli viņš atrada, tikai pateicoties GPS izsekošanas ierīcei. “Uz ceļa stāvēju, vēl kustībā bija suns, tuvāk virzījās autoceļam, un tad vienā mirklī apstājās GPS signāls, vairs nekustējās, uz vietas bija. Tad es izlēmu, ka jāiet skatīties," atklāj mednieks.
Brīdī, kad Aivars nonāca līdz vietai, kur signāls bija apsājies - viņam pavērās nežēlīgs skats - Kāra bija saplosīta dzīva. Vilki 10 gadus veco Rietumsibīrijas laiku bija nonāvējuši, izēduši viņas vēderu un vilkuši aptuveni 30 metrus, kā pauž Aivars, lai atnāktu savam medījumam pakaļ vēlāk.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš medijam "TV3" gan norāda, ka suns, visticamāk, nokosts, cita iemesla dēļ - jo vilki viņu uzskatīja par konkurentu.
Aivars norāda, ka par notikušo pārdzīvo smagi. “Saprotiet, medniekam jau suns nav tikai dzīvnieks, kas pilda savu uzdevumu. Tas ir arī ģimenes mīlulis,” norādīja Aivars. Un lai gan šobrīd ģimenes mīlulis ir apglabāts, par jauna medību suņa iegādāšanos Aivars nespēj padomāt.
Piecu vilku baru, kas siro pa konkrēto teritoriju, mednieki bija pamanījuši jau iepriekš – decembra beigās. Un lai gan uz to brīdi Latvijā vēl bija palikušas 10 nomedījamo vilku kvotas, Valsts meža dienests (VMD) viņiem atļaujas nepiešķīra, jo Aknīste ietilpst medību vienībā, kur limits tobrīd bija jau izsmelts. Mednieki ir pārliecināti, ka konkrētie vilki vainojami arī Kāras nāvē. Bet Aivars uzskata, ka vilku medību kvotas Latvijā būtu jāpalielina, jo, viņaprāt, tie konkrētās vietās var radīt apdraudējumu arī sēņotājiem.
Tikmēr VMD Medību nodaļas vadītājs Valters Lūsis uzskata, ka "palielinot vilku nomedīšanas apjomu, visas problēmas atrisināt nevarēs". Viņš norāda, ka vilki ir iekļauti ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, un jau tagad sezonā nomedījamo vilku apjoms tika palielināts no 300 līdz 370. “Jāsaprot tie riski, ejot ar medību suņiem medībās. Tas ir risks – tas ir profesionāls risks, ar ko jārēķinās katram medniekam," uzsver Lūsis.