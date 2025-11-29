Novecošanās ātrgaitas vilciens: šajos divos dzīves brīžos ķermenis mainās visstraujāk
Esat dzirdējuši, kad par kādu saka: "Viņš it kā novecoja vienas nakts laikā"? Tas var nemaz nebūt pārspīlējums. Novecošana nenotiek vienmērīgi. Ir brīži, kad ķermenis mainās ātrāk, nekā mēs domājam, un šo periodu izpratne var palīdzēt saglabāt veselību nākotnē.
Cilvēka novecošana nemaz nenotiek vienmērīgā līnijā. Nesens veikts plaša mēroga pētījums liecina: bioloģiskā pulksteņa rādītāji dzīves gaitā piedzīvo divus straujus lēcienus - pirmais apmēram 44 gadu vecumā, otrais - ap 60 gadiem.
Šie secinājumi iegūti, veicot molekulāro analīzi, ko vadīja Stenfordas universitātes zinātnieki, par ko raksta "ScienceAlert". Pētnieki vairākus gadus sekoja 108 pieaugušo bioloģiskajiem rādītājiem, no ādas, mutes dobuma un deguna gļotādas savācot vairāk nekā 135 000 molekulāro mērījumu.
Kopumā vairāk nekā 246 miljardi datu punktu sniedza unikālu ieskatu tam, kā ķermenis mainās laika gaitā.
Divi dzīves periodi, kas maina visu
Pēc Stenfordas ģenētiķa Maikla Snāidera teiktā, īpaši pārsteidza tieši straujās pārmaiņas. "Mēs novecojam ne tikai pakāpeniski. Noteiktos brīžos organismā notiek burtiski dramatiskas pārejas," skaidroja viņš.
Pirmā novecošanās viļņa periods: 40 līdz 44 gadi
Šajā laikā īpaši paātrinās:
- lipīdu vielmaiņa;
- alkohola un kofeīna pārstrāde;
- sirds un asinsvadu sistēmas darbība;
- ādas un muskuļu funkcijas;
Sievietēm tas bieži sakrīt ar premenopauzi, taču līdzīgas izmaiņas novēro arī vīriešiem, kas nozīmē - lieta nav tikai hormonos.
Otrais novecošanās vilnis: 60 gadu sākums
Šajā vecumā būtiski mainās:
- ogļhidrātu un kofeīna vielmaiņa;
- sirds un asinsvadu rādītāji;
- ādas un muskuļu stāvoklis;
- imūnsistēma;
- nieru funkcija;
Metabolomikas pētnieks Šjaotao Šeņs norāda, ka, lai gan menopauzei ir ietekme uz šiem procesiem, jāiesaistās arī citām, vēl nezināmām mehānismiem.
Ko tas nozīmē mūsu veselībai?
Lai gan pētījumā piedalījās cilvēki vecumā no 25 līdz 70 gadiem, zinātnieki uzsver, ka rezultāti liecina, kā nākotnē labāk novērst vecumam raksturīgas saslimšanas - sirds un asinsvadu problēmas, imūnsistēmas traucējumus un metabolisma traucējumus.
Bioloģisko "novecošanās lēcienu" izpratne palīdzēs izstrādāt personalizētākas programmas, kas atbalsta organismu tieši tajos kritiskajos gados, kad pārmaiņas ir visstraujākās.