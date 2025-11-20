“Tabletes? Nē, paldies!” Dzelzs sprejs kļūst par līderi cīņā ar dzelzs deficītu
Hronisks nogurums, enerģijas trūkums, bāla āda, reiboņi, galvassāpes un koncentrēšanās grūtības, trausli, lūstoši nagi un matu izkrišana – šis simptomu kopums var norādīt uz dzelzs nepietiekamību. Kā nodrošināt pietiekamu daudzumu dzelzs un kurš ir efektīvākais dzelzs avots, stāsta gastroenteroloģe, Latvijas Jauno gastroenterologu biedrības dibinātāja medicīnas doktore (MD, PhD) Dr. med. Vita Skuja.
Dzelzs deficīts ir viens no izplatītākajiem uztura deficītiem pasaulē. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem anēmija skar 37 % grūtnieču un 40 % bērnu līdz piecu gadu vecumam visā pasaulē, tāpēc šīm grupām būtu īpaši jāseko dzelzs līmeņa uzturēšanai un kontrolei. Tāpat svarīgi novērot savu dzelzs un feritīna līmenim ir sievietēm reproduktīvajā vecumā, senioriem, celiakijas vai iekaisīgo zarnu slimību slimniekiem, veģetāriešiem un sportistiem.
Kas var izraisīt šo deficītu? Iemesli var būt dažādi, bet viens no galvenajiem ir nepietiekama dzelzs uzņemšana ar uzturu. Neēdot regulāri dzīvnieku izcelsmes produktus, patērējot vienveidīgu un dzelzi nesaturošu ēdienu, dzelzs deficīta risks ir daudz lielāks.
Medicīna jau gadu desmitiem meklē efektīvākos līdzekļus dzelzs līmeņa normalizēšanai un deficīta mazināšanai. Ierastie dzelzs produkti, piemēram, dzelzs sulfāts un dzelzs fumarāts, bieži izraisa blaknes: aizcietējumus, sliktu dūšu, vēdera uzpūšanos un pat melnus izkārnījumus. Šīs blaknes rodas tāpēc, ka dzelzs daļa, kas neuzsūcas, paliek zarnās, izraisot kairinājumu un oksidatīvo stresu.
Labāku dzelzs uzsūkšanos, mazāku ietekmi uz kuņģa un zarnu traktu un retākas blaknes nodrošina jaunākās dzelzs produktu ražošanas tehnoloģijas, piemēram, mikronizēta un mikrokapsulēta dzelzs spreja formā. Šādu unikālu dzelzs spreju F26 SPRAY® iron boost vienīgie Latvijā piedāvā farmācijas zīmols LYL love you life®.
F26 SPRAY® iron boost izceļas ar to, ka tā īpašā tehnoloģija ļauj dzelzij uzsūkties pakāpeniski, nodrošinot augstāku efektivitāti un samazinot kuņģa un zarnu trakta kairinājumu. Tas padara šo produktu par piemērotu izvēli cilvēkiem, kam iepriekš lietotie dzelzs produkti ir radījuši blaknes vai bijuši slikti panesami. Turklāt spreja forma nodrošina vieglāku lietošanu, kas ir īpaši svarīgi cilvēkiem, kam ir grūtības norīt tabletes vai kapsulas. Tas pierāda F26 SPRAY® iron boost augsto potenciālu lietošanai dažādās pacientu grupās.
Es saviem pacientiem rekomendēju F26 SPRAY® iron boost – pirmo un vienīgo dzelzs spreju Latvijā ar klīniski pierādītu efektivitāti. Klīniskie pētījumi apstiprina, ka šī mikronizētā un mikrokapsulētā dzelzs forma nodrošina augstu biopieejamību un spēju efektīvi papildināt dzelzs rezerves organismā līdz pat 80%.[1] Pētījuma dalībniekiem, tostarp bērniem, tika novērots būtisks uzlabojums dzelzs vielmaiņas un asinsrades rādītājos 12 nedēļu laikā.
Svarīgi: lai apliecinātu F26 SPRAY® iron boost iedarbības spēju, arī Latvijā tika veikts novērojums, ar kura rezultātiem ir vērts iepazīties.
Novērojumā piedalījās brīvprātīgie, kuri trīs mēnešu laikā (no 2024. gada novembra līdz 2025. gada februārim) uzņēma četrus F26 SPRAY® iron boost pūtienus dienā (dienas deva) un pa vienai LYL premium C kapsulai dienā. Pirms un pēc novērojuma tika ņemtas asinsanalīzes un dalībnieki tikai anketēti par sajūtām un blaknēm.
Apkopotie novērojuma rezultāti liecina par izteiktu uzlabojumu dzelzs vielmaiņas un asinsrades rādītājos (vidēji +62,69 % līdz +91,28 %), kā arī vispārējās pašsajūtas uzlabošanos – dalībnieki visbiežāk minēja enerģijas pieaugumu un labāku vispārējo pašsajūtu. Respondentu pašnovērtējumā netika ziņots par kuņģa un zarnu trakta diskomfortu, un vairākums dalībnieku ieteiktu produktu citiem. Visi aptaujātie atzina, ka F26 SPRAY® iron boost bijusi pozitīva ietekme uz miegu, garastāvokli un koncentrēšanos.
Šis novērojums apliecina F26 SPRAY® iron boost potenciālu kā efektīvu risinājumu dzelzs deficīta mazināšanai, īpaši, ja produkts tiek lietots saskaņā ar rekomendācijām. Novērojuma rezultāti demonstrē pozitīvu ietekmi uz organisma dzelzs vielmaiņas un asinsrades rādītājiem – jau pēc trīs mēnešu lietošanas, kombinējot F26 SPRAY® iron boost ar LYL premium C, tika novēroti būtiski uzlabojumi.
Dalībnieku atsauksmes atklāja augstu apmierinātību gan ar sasniegtajiem veselības rezultātiem, gan produkta lietošanas pieredzi. Visi novērojuma dalībnieki īpaši uzsvēra spreja formas ērtumu un patīkamo garšu, kas padarīja lietošanu vienkāršu un patīkamu ikdienā.
Materiāls paredzēts veselības aprūpes nozares speciālistiem.
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS. UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU