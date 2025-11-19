Divi rīta ieradumi, kas burtiski beidz nost aizkuņģa dziedzeri: ar šo mēdz "grēkot" daudzi
Daudzi no mums rītos steidzas: paķeram kafiju, paēdam jebko un domājam, ka diena sākusies pareizi. Taču ārsti brīdina: tieši brokastis bieži kļūst par sākumu vienas no svarīgākajām orgānu - aizkuņģa dziedzera - bojāšanai, raksta TSN.
Speciālisti skaidro: aizkuņģa dziedzeris kontrolē cukura līmeni un enerģiju, faktiski ietekmē mūsu ilgdzīvību. Ja tas sāk darboties nepareizi - parādās cukura diabēts, aptaukošanās, sirds un asinsvadu problēmas, hronisks nogurums un asinsvadu traucējumi. Daudzi uzskata, ka novecošana notiek sirds vai smadzeņu dēļ, bet pirmais nogurst tieši aizkuņģa dziedzeris.
Kļūda nr. 1: saldas brokastis
Galvenais aizkuņģa dziedzera ienaidnieks ir saldas brokastis. Un runa nav tikai par bulciņām. Bīstami ir arī saldie jogurti, sulas un gatavie brokastu produkti. Viena bulciņa no rīta paaugstina cukura līmeni asinīs tā, it kā jūs ievadītu glikozi tieši vēnā. Pēc vairākiem šādiem brokastu gadiem aizkuņģa dziedzeris vairs nespēj tikt galā, un cilvēkam nākas lietot medikamentus, brīdina ārsti.
Kļūda nr. 2: kafija tukšā dūšā
Pat dabīgā kafija, ja to dzer tukšā dūšā, kaitē organismam. Aizkuņģa dziedzeris piedzīvo stresu, kuņģa-zarnu trakts - skābes slodzi. Jūs domājat, ka iegūstat enerģiju, bet patiesībā jūs "aplejat" aizkuņģa dziedzeri ar skābi un izraisāt kortizola izdalīšanos.
Vēl šis tas, kas nepatīk aizkuņģa dziedzerim
Biežas uzkodas ik pēc 2 līdz 3 stundām - augļi, rieksti, cepumi - neļauj orgānam atpūsties. Rezultātā cilvēks jūtas noguris un pieņemas svarā, pat ja ēd "pareizi".
Endokrinologi arī piebilst, ka rīta kafija ir kā sava veida "modrības kredīts". Organisms tērē iekšējos resursus, nevis saņem enerģiju.
Pēc viņu teiktā, labākais kafijas laiks ir 15:00 - 16:00, kad dabiski rodas miegainība. Droša kofeīna norma ir aptuveni četri espreso. Lai aizkuņģa dziedzeris kalpotu ilgi, rīta saldumus aizvietojiet ar olbaltumvielu brokastīm, bet kafiju atstājiet pēcpusdienai.