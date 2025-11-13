Pediatre atklāj, kā skolēnam saglabāt augstas koncentrēšanās spējas un veselību visu mācību gadu?
Ziema, kā vienmēr atnāk negaidīta un ar nepatīkamām blaknēm – saaukstēšanos, iesnām, klepu, vīrusiem –, arī šogad ir pastiprināti jādomā par to, kā noturēt bērna imunitāti un veselību aukstajā laikā. Tāpēc uz sarunu aicinām pediatri Polīnu Popeiko, lai uzzinātu, kā iespējams uzlabot bērna imunitāti un mentālās spējas.
Vai ar vasarā uzņemtiem vitamīniem un minerālvielām no ogām un saules pietiks visam mācību gadam?
Diemžēl nav iespējams vasarā apēst tik daudz ogu, lai ziemā nevajadzētu papildus uzņemt vitamīnus. Es savā praksē saskaros ar to, ka liela daļa bērnu neēd pietiekami daudz augļu un dārzeņu un ka viņiem ir alerģiskas reakcijas pret attiecīgiem produktiem.
Tāpat Latvijā tikpat kā nav iespējams uzņemt pietiekamu devu D vitamīna no saules, pat vasarā. Mani apbēdina fakts, ka vasarā netiek papildus lietots D3 vitamīns. To vajadzētu lietot regulāri visu gadu vecumam atbilstošā devā. Uzturošā deva skolēniem ir 600–2000 SV, un vismaz reizi gadā vajadzētu nodot asins analīzi, lai pārbaudītu kopējo D vitamīna līmeni. D3 vitamīns ir vitāli svarīgs imunitātes uzturētājs un nozīmīgs laikā, kad bērna organisms attīstās. Lai D3 vitamīns darbotos, tā līmenim asinīs ir jābūt vismaz 50 ng/ml.
Tāpat visa gada garumā vai vismaz trīs mēnešus pēc kārtas iesaku lietot omega-3. Omega-3 taukskābes – DHS un EPS – ir svarīgas īpaši tagad, kad bērni atsāk skolas gaitas un piedzīvo krasas izmaiņas dienas režīmā. Pārtraukumā, kas ir tikai 15 minūtes starp mācību stundām, skolēniem ne vienmēr izdodas iziet svaigā gaisā. Tas rada papildu nogurumu, kas sāk izpausties pirmo pārbaudes darbu laikā, – to es redzu savā praksē oktobrī. Lai uzlabotu koncentrēšanās spējas, nodrošinātu smadzeņu darbību, normālu imunitāti, nervu sistēmas, asinsvadu un locītavu darbību un uzturētu veselīgu ādu, nepieciešamas omega-3 taukskābes. Pētījumos pierādīts, ka pietiekama omega-3 fosfolipīdu uzņemšana bērnībā var veicināt optimālu smadzeņu attīstību, sekmēt mācīšanās spējas, kā arī uzlabot miega kvalitāti. Omega-3 fosfolipīdu avots ir krila eļļa.
Pediatri uzskata, ka bērna veselības veicināšana ietver ne tikai problēmu risināšanu, bet arī preventīvus pasākumus, lai aizsargātu pret saslimšanām. Te daži ārstes ieteikumi, kā vecākiem atbalstīt bērnus šajā laikā:
- Izveidot bērnam pareizus higiēnas paradumus.
- Palīdzēt tikt galā ar stresu un pārdzīvojumiem, samazinot ārpusskolas nodarbību slodzi.
- Nodrošināt bērnam sabalansētu uzturu, kas bagāts ar barības vielām, tostarp D3 vitamīnu un omega-3 taukskābēm. Tās atrodamas treknajās zivīs, linsēklās, valriekstos un, protams, uztura bagātinātājos, piemēram, krila eļļā. Bērniem patiks Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® piedāvātie LYLsunD3 KID un LYL Krill Oil KID lācīši.
- Veicināt regulāras fiziskās aktivitātes, lai uzturētu veselīgu imūnsistēmu un vispārējo labsajūtu, samazinātu aptaukošanās risku un uzlabotu sirds un asinsvadu veselību.
- Veicināt veselīga miega paradumus, gulētiešanas rutīnas izveidošana un pietekams miega ilgums, palīdz stiprināt bērnu imūnsistēmu un samazina infekciju risku.
Vecāki nevar pildīt mājas darbus bērna vietā, bet viņam vakaros pēc skolas grūti koncentrēties, kā mēs varam palīdzēt?
Vecākiem vajag rosināt bērnā vēlmi patstāvīgi izprast mācību vielu un uzzināt ko jaunu, tomēr nenoliedzot palīdzību, kad bērns to prasa. Brīžos, kad bērnam mācības ir par daudz, ir grūti tikt galā ar slodzi, slinkumu vai bailēm, ir svarīgi ieviest rutīnu pēc skolas, ir jābūt atvēlētam laikam maltītei, atpūtai, sportam un mājasdarbiem.
Vecākiem jāpalīdz sadalīt sarežģītākus uzdevumus mazākos posmos, starp kuriem varētu būt nelielas pauzes fiziskajām aktivitātēm un atpūtai. Nepieciešams nodrošināt vietu mājasdarbu pildīšanai, novēršot liekos trokšņus un traucējošos faktorus, kā telefons un spēles. Īstenojot šos ieteikumus, pieaugušie var palīdzēt skolēniem koncentrēties uz mācīšanos un attīstīt prasmes, kas vajadzīgas, lai gūtu panākumus.
Papildus veselīgam uzturam un dzīvesveidam, īpaši ziemas mēnešos, ir svarīgi uzņemt vitamīnus un mikroelementus, runājot par bērna prāta atbalstu, spēju koncentrēties un uzturēt fokusu, ir noteikti jāpiemin omega-3 (DHS un EPS) taukskābes, kuras vislabāk uzņemt ar krila eļļu.
Kā izvēlēties vērtīgākos vitamīnus?
Es pacientiem iesaku LYL love your life® produktus, jo pati esmu pārbaudījusi to efektivitāti. Mani pārliecina fakts, ka produktu sastāvs – tikai no dabiskām izejvielām – ir balstīts pētījumos.
Izvēloties D3 vitamīnu, jāpievērš uzmanība drošībai. Ieteicamajai diennakts devai jābūt precīzai. Diemžēl pilienus var saskaitīt neprecīzi. Tāpēc es iesaku spreja formas D3 vitamīnu LYLsunD3 KID 600SV mazākiem bērniem vai LYLsunD3 2000SV – lielākiem. Tas ir lietošanā drošs un ērts – tikai viens izsmidzināmā spreja pūtiens zem mēles vai vaiga iekšpusē, un bērns ir gatavs doties dienas gaitās. Šī spreja labvēlīgā iedarbība ir apstiprināta četros Latvijā veiktos zinātniskos pētījumos.
No omega-3 taukskābēm es iesaku LYL Krill Oil KID krila eļļas lācīšus. Pētījumos pierādīts, ka krila eļļai ir daudz labāka uzsūkšanās spēja organismā salīdzinājumā ar zivju eļļu. Tas nozīmē, ka omega-3 fosfolipīdi efektīvāk uzsūcas šūnās, tostarp smadzeņu šūnās, kur tiem ir izšķiroša nozīme smadzeņu attīstības un darbības atbalstīšanā. LYL Krill Oil KID ir speciālistu atzīts, vienīgais omega-3 fosfolipīdu komplekss bērniem no divu gadu vecuma. Pateicoties Flexitech™ tehnoloģijai, krila eļļas lācīši ir bez specifiskā zivju aromāta un pēcgaršas.
Materiāls paredzēts veselības aprūpes nozares speciālistiem
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.