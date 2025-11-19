Kā Akvelīna Līvmane stiprināja veselību “Jaunķemeros”
“Nekad neapšaubiet iespēju sasniegt labu rezultātu!”
Līdz šim no idejas par veselības uzlabošanas programmu Kūrorta rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri” aktrisi Akvelīnu Līvmani atturējusi doma, ka tam droši vien nepieciešams noformēt kaudzi medicīniskās dokumentācijas. Tomēr viss izrādījās daudz vienkāršāk!
Iepazīt no iekšpuses
“Reizēm, kad gadījās braukt pa Talsu šoseju garām šai vietai, pie sevis nodomāju – tur kaut kur aiz meža atrodas bijusī sanatorija, tagad rehabilitācijas centrs “Jaunķemeri”. Tikai aiz kokiem neko nevar redzēt! Reizēm apsvēru ideju, ka varētu šurp atbraukt uzlabot veselību, bet vienmēr atturēja iedoma, ka tam droši vien nepieciešams sakārtot kaudzi medicīniskās dokumentācijas, jāsaņem daudzu ārstu izziņas, kas prasa laiku un nopietnu sagatavošanos, tāpēc allaž šo braucienu atliku. Bet tad pienāk reize, kad viss izdodas, un beidzot varēju iepazīt rehabilitācijas centru arī no iekšpuses. Izrādās, šeit nokļūt ir daudz vienkāršāk, pietiek ar ģimenes ārsta nosūtījumu, ja gribi baudīt kādu no veselības veicināšanas programmām.
Asinsspiediens normāls – varam sākt!
Pirmajā dienā “Jaunķemeros” mani sagaidīja ārste, iztaujāja par veselību, pārliecinājās, ka visas paredzētās procedūras varu droši baudīt. Man izmērīja asinsspiedienu, un veselības uzlabošanas programma varēja sākties tieši tā, kā sākotnēji bija plānots.
Devos uz konsultāciju pie fizioterapeites. Fantastiska speciāliste! Esmu gājusi pie dažādiem fizioterapeitiem, bet līdz šim nekad neviens mani nav tik rūpīgi iztaustījis, pārbaudījis, visu izskaidrojot līdz pēdējam sīkumam. Fizioterapeite arī nofilmēja dažus vingrinājumus, komentējot, kam jāpievērš uzmanība pie katras kustības. Tos varēšu skatīties mājās un censties vingrinājumus atkārtot regulāri un precīzi. Jau trīs gadus piecas reizes nedēļā mājās cītīgi vingroju, tāpēc ar prieku uzklausīju atzinumu, ka mans ķermenis ir labā fiziskā formā, muskuļu tonuss ir labs un nav nekāda traucējoša saspringuma. Varēju sevi uzslavēt par regulāras vingrošanas rezultātiem.
Ķermenis zina, ko labu sev paņemt no dūņām
Nekad līdz šim nebiju baudījusi zemūdens masāžu. Tā ir masāža ar ūdens strūklu, kas tiek klāt pat tādiem muskulīšiem, kurus nekā citādi nemaz nevarētu izvingrināt. Savukārt pēc masāžas mani ieguldīja siltās dūņās, satina plēvītē, un tā es tur kādu laiku gulēju siltumā. Paļaujos, ka ķermenis pats zina visus tos daudzos labumus, ko tas var iegūt no ārstnieciskajām kūdras dūņām; man par to galva nav jālauza!
Procedūru plānā bija arī broma minerālūdens vannas. Guļot vannā, jokoju, ka labākam efektam varbūt der šī minerālūdens malciņu arī iedzert. Pirms daudziem gadu desmitiem slimnīcās pacientiem taču deva broma pilienus, lai palīdzētu nomierināties! Te gan man paskaidroja, ka broma minerālūdens nav paredzēts dzeršanai. Tam “Jaunķemeros” ir domāts sērūdeņraža un nātrija hlorīda minerālūdens avotiņš – vērtīgs ūdens, ko droši var baudīt arī iekšķīgi.
Kā Akvelīna Līvmane stiprināja veselību “Jaunķemeros”
Ar kājām uz augšu slingā
Manā programmā bija iespēja vakaros apmeklēt baseinu, bet, atzīšos, neesmu peldēšanas cienītāja. Varu nopeldēt vienu baseina garumu, bet man šai aktivitātei īsti nav ne gribas, ne spēka, ne rakstura – vislabāk ūdenī jūtos tad, ja kājas pieskaras ūdenstilpes dibenam.
Toties slinga terapija – tā gan bija laba! Pirms vairākiem gadiem man bija nesaprotama pieredze ar slinga terapiju. Toreiz fizioterapeits vienkārši iekarināja mani elastīgajās saitēs te uz vieniem, te uz otriem sāniem, bet es pie sevis domāju – un kāds no tā labums? “Jaunķemeros” šī pieredze bija citāda un daudz pilnīgāka. Fizioterapeite izskaidroja, ka slinga terapija ir ļoti nopietna procedūra un ka to drīkst praktizēt tikai īpaši apmācīti fizioterapeiti, un pēc procedūras piekodināja ļaut mugurai vismaz pusstundu pabūt mierā – nevajag vingrot, veikt straujas kustības.
Esmu daudz lasījusi citu cilvēku stāstus par to, kā slinga terapija un gulēšana uz slīpām virsmām palīdzējusi atrisināt problēmas ar muguru. Par to esmu pārliecinājusies arī pati. Reiz kādā braucienā jutos ļoti nogurusi. Piestājām ceļa malā, kur bija ar zāli apaugusi slīpa nogāze. Apgūlos tur ar kājām uz augšu un galvu uz leju – gluži tāpat kā “Jaunķemeros” slinga terapijā. Patiešām, pēc procedūras mugurai tūdaļ pat kļuva vieglāk.
Diētisks uzturs un ieklausīšanās sevī
Savu programmu “Jaunķemeros” papildināju ar mazkaloriju diētisko ēdināšanu. Katram noteikti ir sava veselīga dzīvesveida definīcija, un nav vienas pareizās, bet es nekad nepērku pusfabrikātus vai gatavus ēdienus veikala kulinārijas nodaļā, vienmēr gatavoju pati un nekad neēdu neko lieku. Ir brokastis, tad pusdienas, bet pulksten 17.00 vakariņas – ar to dienas maltītes arī beidzas.
Savulaik esmu izmēģinājusi arī dažādas metodes veselības uzlabošanai – dabisko dziedniecību un dziedniecību pēc punktiem (su džok), lai sevi uzturētu darba kārtībā. Reiz gadījās problēmas ar veselību. Likās, ka ar tām tieku galā, tomēr redzēju ķermenī izmaiņas un sapratu, ka viss nav tik vienkārši – saspringtie nervi atstāj sekas. Toreiz izmēģināju adatu terapiju. Desmit seansi kopumā, bet jau pēc trešā redzēju, ka nevēlamās izmaiņas pamazām sāk izzust.
Dzīvot ar pārliecību – man izdosies!
Uzskatu, ka aiz brīnumiem vienmēr slēpjas arī paša cilvēka darbs. Nevar cerēt uz veselības uzlabojumu, ja pats neko lietas labā nedara un paļaujas tikai uz zālēm vai ārstiem. Tāpat ir ar rehabilitācijas metodēm – tās ir labas un dod efektu, bet būtiski, lai rehabilitācijas kursa laikā gūtās zināšanas un iemaņas turpinātu praktizēt arī mājās.
Jaunībā organisma atjaunošanās procesi notiek ātri, bet vēlākos gados klāt nāk slinkums un arī daudz skepses – diez vai tā var būt, diez vai man tas palīdzēs... Tiklīdz cilvēks sāk apšaubīt labu iznākumu, arī rezultāts izpaliks vai arī tā sasniegšanai būs jāpieliek lielākas pūles. Pārliecība un paļaušanās spēlē milzīgu lomu atveseļošanās periodā. Amerikāņu rakstnieks un pētnieks Džo Dispenza daudz stāsta par savu pieredzi. Viņam bija mugurkaula lūzums, bet viņš daudz strādāja ar savu prātu, iztēli, koncentrējās uz savu mugurkaulu, iztēlojoties to veselu, un rezultātā jau pēc pāris mēnešiem spēja palēnām piecelties no gultas.
Kad domāju par saviem vienaudžiem, bieži dzird kādu sakām: bet izvērtē taču savus gadus, ieskaties pasē – tas, par ko sūdzies, ir tikai normāli! Tomēr es tā negribētu. Vēlos saglabāt labu fizisko formu un spēju kustēties, cik vien ilgi iespējams. Tāpēc smēlos iedvesmu un motivāciju veselīgākai dzīvošanai rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri”, paturot prātā arī turpmāk, ka laba pašsajūta un veselība ir mūsu pašu rokās.
Sagaidiet jauno gadu ar lielisku pašsajūtu!
Pacientiem, kuri rehabilitācijas centrā uzturēsies gadu mijā, baudot procedūras un nodarbības veselības stiprināšanai, Vecgada vakarā dāvināsim koncertu.
REZERVĀCIJAI: