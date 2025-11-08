Jauns vārds skaistumkopšanā - gerobiotikas
Ar gadiem dzīve iegūst jaunas krāsas. Bērni izauguši un devušies savās gaitās, darbs vairs nešķiet tik trauksmains, un beidzot varu veltīt laiku sev – savai labsajūtai, veselībai un izskatam. Es savos 55+ jūtos labi, tikai ādas kvalitāte… Nu, jā, tai gan jāpievērš īpaša uzmanība.
Par to man atgādināja dermatoloģe, pajautājot, vai es lietoju kādus vitamīnus ādai. Nācās atzīt, ka īsti ne, uz ko viņa atteica, ka noteikti vajadzētu palietot omega-3 taukskābes, kolagēnu un – labās baktērijas gerobiotikas, lai palīdzētu ādai saglabāt elastību un svaigumu arī pēc piecdesmit.
Gerobiotikas? Nebiju tādu terminu dzirdējusi. Izrādās, labās baktērijas nav tikai tās, kas atbild par zarnu darbību, kā reiz domāju, bet gan – par jaunību no ķermeņa iekšpuses. Pētījumi rāda, ka tieši mūsu iekšējās baktērijas var ietekmēt ne tikai gremošanu, bet arī ādas izskatu, imunitāti un pat to, kā organisms noveco.
Dermatoloģe man izskaidroja, kā tas notiek. Mūsu organismā dzīvo miljoniem sīku sabiedroto – un labās baktērijas kā daļa no kopējā mikrobioma palīdz uzturēt līdzsvaru visā ķermenī. Ar gadiem šis līdzsvars mainās, un tas atspoguļojas arī uz ādas – tā kļūst sausāka, plānāka, zaudē tvirtumu un mirdzumu. Ja zarnu mikrobioms ir līdzsvarā, arī āda izskatās tvirta un starojoša. Zinātnieki to sauc par zarnu un ādas asi. Kad līdzsvars izjūk, piemēram, stresa ietekmē, pēc antibiotiku lietošanas vai ar gadiem, organisms kļūst uzņēmīgāks pret iekaisumiem, āda zaudē elastību, parādās sausums un jutīgums.
Gerobiotikas palīdz šo līdzsvaru atjaunot. Jā, gerobiotikas ir jauns termins, kas definē tos probiotiskos celmus un no tiem atvasinātās postbiotikas, kas spēj vājināt novecošanas fundamentālos mehānismus un palēnināt fizioloģiskos novecošanas procesus. Šī zinātne tikai tagad sāk iekarot savu vietu skaistuma un veselības pasaulē, un arvien vairāk sieviešu pamana, ka īstais jaunības noslēpums slēpjas nevis krēma bundžiņā, bet nāk no līdzsvara un veselības pašas ķermenī.
Tātad gerobiotikas ir jaunās paaudzes labās baktērijas, kas palīdz atjaunot zarnu un ādas mikrobiomu un uzlabot šūnu atjaunošanos. Tas ir maigs un dabisks jaunības atbalsts, kas lieliski sader ar citām skaistuma molekulām, piemēram, omega-3 taukskābēm, antioksidantiem un kolagēnu.
Papētīju internetā, ko īsti nozīmē vārds gerobiotika. Izrādās, tas nāk no grieķu valodas un ir veidots no divām daļām: gero (grieķu – geron) nozīmē ‘vecs, novecošana’, bet biotika (grieķu – bios) – ‘dzīvība’. Vienkāršāk sakot, gerobiotikas ir labvēlīgās baktērijas, kas palīdz organismam novecot lēnāk un skaistāk.
Vēl vairāk – novecošana tiek atzīta par bieži sastopamu daudzu hronisku slimību riska faktoru, un gerontoloģija ir zinātnes nozare, kas pēta novecošanas procesus, ieskaitot bioloģiskos, psiholoģiskos un sociālos aspektus, kā arī to, kā uzlabot dzīves kvalitāti gados vecākiem cilvēkiem.
Internetā pieejamā informācija liecina, ka zarnu mikrobioma loma cilvēka veselībā ir viena no svarīgākajām mūsdienu pētniecības tēmām. Ir pierādīts, ka pastāv cieša saikne starp mikrobiomu zarnās un kognitīvajām funkcijām, tā sauktā zarnu un smadzeņu ass. Un, tā kā, piemēram, Alcheimera slimību raksturo progresējoši kognitīvi traucējumi, zarnu mikrobioma ietekme uz slimības attīstību un ārstēšanu piesaista ievērojamu uzmanību. Arvien vairāk pierādījumu literatūrā liecina, ka gerobiotikām ir svarīga loma Alcheimera slimības patoģenezē un progresēšanā, un pat tās ārstēšanā. Vairāki pētnieki ir konstatējuši saistību starp gerobiotiku lietošanu un uzlabotu zarnu disbiozi un kognitīvajām funkcijām.
Kad jautāju dermatoloģei, kuras labās baktērijas būtu man visatbilstošākās, viņa ieteica pašmāju farmācijas zīmola LYL love your life® ražotās LYLBIOTIC, jo šīs labās baktērijas iesaka ārsti un gastroenterologi, balstoties uz klīnisko un zinātnisko pētījumu rezultātiem. Turklāt šim labo baktēriju kompleksam tikai vienā kapsulā (dienas deva) ir iekļauts superliels baktēriju skaits – 34 miljardi. Speciāliste uzsvēra, ka liela ir arī baktēriju daudzveidība – astoņas sugas –, un tās ir identiskas baktērijām, kas mīt cilvēka organismā. Turklāt sastāvā ir unikālās Saccharomyces boulardii rauga šūnas.
Vēl šīm kapsulām ir īpašs apvalks DRcaps™. Šī kapsulu tehnoloģija garantē, ka baktērijas ceļā uz tievajām zarnām agresīvajā kuņģa pH vidē neaiziet bojā un nonāk līdz zarnu traktam neskartas, kur tām ir jāiedzīvojas. Savukārt iedzīvoties tām palīdz probiotiku barības viela inulīns – prebiotika, kas arī ir iekļauts LYLBIOTIC sastāvā.
Aptiekā pamanīju, ka LYLBIOTIC ir pieejams 6 un 14 kapsulu iepakojumā, un radās jautājums, cik daudz man tās nepieciešamas – cik ilgi jālieto? Vēlreiz sazinājusies ar dermatoloģi, noskaidroju, ka visu pētījumu rezultāti tiek uzrādīti pēc divu triju mēnešu kursa.
Savukārt sarunā ar farmaceiti ieguvu papildu apstiprinājumu par blistera iepakojuma priekšrocībām: kapsulas, kas iepakotas blisterī, nodrošina gan ērtāku lietošanu, gan augstāku drošumu salīdzinājumā ar iepakojumu pudelītē. Tas skaidrojams ar to, ka katra kapsula tiek individuāli aizsargāta no ārējiem faktoriem (mitruma un gaisa), kas garantē efektivitātes saglabāšanos visā norādītajā derīguma termiņā.
Skaidrs, ka gerobiotiska pieeja nav ātrs risinājums. Mikrobioms stabilizējas pēc vairākiem mēnešiem, bet rezultāts – labāka imunitāte, gremošana, garastāvoklis un potenciāli lēnāka bioloģiskā novecošana – ir tā vērts!
Katrā ziņā es savos 55+ to saprotu tā: gerobiotikas ir dabisks, gudrs ceļš uz skaistumu un labsajūtu, kas nāk no līdzsvara un veselības ķermeņa iekšienē, jo īstā jaunība sākas tur, kur jūtamies labi – pašas savā ādā!
"Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".