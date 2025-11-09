Strenču slimnīcu godina par atbalstošas darba vides veidošanu
VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ir saņēmusi Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” novērtējumu par atbalstošas darba vides veidošanu, kas apliecina iestādes ilgstošu un mērķtiecīgu darbu, veidojot atbalstošu, iekļaujošu un uz darbinieku centrētu darba vidi.
Slimnīcai kopš 2020. gada piešķirts statuss “Ģimenei draudzīga darbavieta” un Slimnīca sistemātiski laika gaitā attīstījusi darba vides kultūru un darbinieku labbūtības atbalsta mehānismus.
“Esam lepni saņemt šo novērtējumu. Mūsu kolektīvs ir daudzveidīgs – tajā strādā gan pieredzējuši speciālisti ar vairāk nekā 20 un vairāk gadu darba stāžu, gan jauni profesionāļi, kuri tikai sāk savu karjeru veselības aprūpē, kuri ir cilvēki ar dažādām interesēm, uzskatiem, talantiem. Šī dažādība ir mūsu spēks. Ilgais darba stāžs vienā darba vietā apliecina uzticēšanos un piederību, savukārt, jaunā paaudze ienes attīstības enerģiju. Tas liecina par to, ka šeit tiek radīta vide, kur darbinieks jūtas sadzirdēts un, kurā var augt,” Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa.
Šogad novērtējums tika piešķirts 10 organizācijām, kas sekmīgi īsteno pasākumus darbinieku labbūtības veicināšanai, veido sabalansētu darba un ģimenes dzīves politiku, kā arī veicina cieņpilnu darba kultūru. Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā šīs vērtības ir būtiska darba kultūras sastāvdaļa. Šogad balvas simbols ir ozola zīle – mazs sākums ar lielu potenciālu. Tā atgādina, ka no rūpēm, pacietības un stipra pamata izaug ozols – stabilitātes, izturības un ilgtspējas simbols. Līdz ar to, arī ģimene, darba vide un mūsu kopējā sabiedrība kļūst stiprāka, ja tā sakņojas vērtībās, kas balsta, vieno un iedvesmo.
“Šis novērtējums mums ir arī motivācija turpināt iesākto. Tas iedvesmo skatīties plašāk, būt drosmīgākiem un ar vēl lielāku enerģiju veidot aktivitātes, kas stiprina atbalstu un iekļaušanu mūsu komandā. Tas mums dod pārliecību, ka ejam pareizā virzienā,” stratēģisko vadības procesu vadītāja Alīna Kitnere.
Slimnīca mērķtiecīgi īsteno iniciatīvas, kas vērstas uz darbinieku profesionālo izaugsmi, labklājību un ģimeņu iesaisti:
- regulāras apmācības un profesionālās pilnveides iespējas;
- sadarbība ar izglītības iestādēm un jauno speciālistu piesaiste;
- darbinieku ģimeņu pasākumi un kopienas stiprināšana;
- rūpes par emocionālo un fizisko labbūtību, tai skaitā psihosociāls atbalsts;
- iekļaujošas un cieņpilnas darba attiecības.
Šis novērtējums ir apliecinājums tam, ka darbinieku labbūtība un rūpes par cilvēku ir būtiska iestādes attīstības prioritāte, kas veicina gan profesionālas komandas izaugsmi, gan kvalitatīvu pacientu aprūpi.