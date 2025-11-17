Ko kakls pasaka par jūsu veselību - pārsteidzoši atklājumi
Ja jūsu kakls ir resnāks vai tievāks nekā parasti, tas var liecināt par dažām veselības problēmām.
Parasti mēs pamanām svara pieaugumu tad, kad vēders sāk palielināties vai kļūst grūti iekļūt ierastajos apģērbos. Taču daudzi pat nenojauš, ka signālus par veselības problēmām var sniegt arī kakls. Ja tas ir resnāks vai tievāks nekā parasti, tas var būt signāls - jums var būt veselības problēmas.
Kādam jābūt kakla apkārtmēram?
Dažu priekšstatu par ķermeņa tauku daudzumu sniedz ķermeņa masas indekss (ĶMI), ko aprēķina, ņemot vērā personas svara un auguma attiecību. Kopumā tas ir labs sākumpunkts, taču daudziem tas neder: piemēram, ievērojama muskuļu masa kultūristiem padara viņus smagākus. Tāpēc kakla apkārtmēra mērīšana var sniegt papildus informāciju par jūsu veselību.
Paņemiet šuvēja mērlenti vai lineālu. "Kakla apkārtmēram sievietēm jābūt no 33 līdz 35 centimetriem, bet vīriešiem - no 37 līdz 40 centimetriem," saka dakteris Šiv Kumar Sarin, Delī slimnīcas direktors un Indijas Nacionālās medicīnas akadēmijas prezidents.
Kāpēc kakla biezums ir svarīgs?
Daži cilvēki speciāli trenē kakla muskuļus, lai tas izskatītos spēcīgs: ar resnāku kaklu lepotos, piemēram, bokseri un regbisti. Taču ārpus sporta zāles tas ne vienmēr ir labi.
"Ja cilvēka kakls ir resnāks nekā parasti, tas norāda, ka viņam ir veselības problēmas un ķermenis virzās uz aptaukošanos," saka Amitavs Banerdži, DY medicīnas koledžas profesors Indijas pilsētā Pūnā. "Daudzas slimības ir saistītas ar aptaukošanos."
Tauki kakla rajonā atšķiras no zemādas taukiem - mīkstajiem taukiem, kas atrodas tieši zem ādas citās ķermeņa daļās, piemēram, gurnos.
Ja jums ir liekais svars, jūsu ķermenī atrodas arī slēptie tauki vēdera rajonā un ap orgāniem, tā sauktie viscerālie tauki. Tie ir metaboliski aktīvi tauki, kas ietekmē cukura līmeni asinīs, holesterīnu un asinsspiedienu.
"Kakls ir vieta, kur to var redzēt un gūt priekšstatu par to, cik daudz lieko tauku jums ir ķermenī," saka dakteris Ahmeds Elbedīvi, Kingstona Universitātes Biokīmijas kursa vadītājs Londonā. "Jo lielāks liekais svars, jo resnāks būs kakls."
Kādas problēmas tas var izraisīt?
Ja cilvēka kakls izskatās resnāks nekā parasti, tas var norādīt uz metabolisma sindromu - veselības problēmu grupu, kas palielina 2. tipa diabēta un sirds vai asinsvadu slimību risku.
Tas saistīts ar to, ka liekā tauku masa organismā viegli šķīst un nonāk asinīs.
"Cilvēkam ar resnu kaklu var būt paaugstināts holesterīna līmenis, taukaina akna, diabēts un augsts asinsspiediens. Tas prasa īpašu pārbaudi," saka dakterisn Mohsins Vali, vecākais konsultants slimnīcā Delī. Šīs problēmas var arī izraisīt apnoju - īslaicīgu elpas apturēšanos miegā, kas ietekmē to, cik atpūtušies cilvēki jūtas.
Ko darīt, ja kakls ir pārāk resns?
"Nav iemesla panikai," saka dakteris Ahmeds Elbedīvi. "Sabalansēta uztura ievērošana un regulāras fiziskās aktivitātes jebkurā gadījumā palīdzēs uzlabot pašsajūtu un samazināt svaru."
Kardio un spēka treniņi var palīdzēt samazināt taukus augšējā ķermeņa daļā, savukārt kvalitatīvs miegs veicina vielmaiņas regulēšanu un organisma atjaunošanos. Sabalansēts uzturs, bagāts ar pākšaugiem, augļiem un dārzeņiem, nodrošina organismu ar nepieciešamajām uzturvielām, neuzņemot liekas kalorijas.
Ja kakls ir pārāk tievs?
Tievs kakls jau izsenis asociējas ar fizisko skaistumu. Cilvēki nēsā rotas, lai pievērstu uzmanību kakla priekšējai daļai un padarītu to estētisku. Dažās Āfrikas valstīs sievietes nēsā īpašus kakla gredzenus, lai kakls kļūtu plānāks un garāks.
Taču, lai gan to var uzskatīt par skaistuma standartu, kakls, kas izskatās tievāks nekā parasti, var liecināt par anēmiju, brīdina ārsti.
"Šādiem cilvēkiem tiek dotas dzelzs piedevas, vitamīni un citas uzturvielas. Dažos gadījumos tas var pat prasīt asins pārliešanu," saka dakteris Atreja Niharachandra no Bengalūru.
Cilvēkiem ar tievu kaklu dažkārt var būt arī papildu skriemelis. Kakla daļā ir septiņi skriemeļi, bet dažiem cilvēkiem to ir astoņi, raksta BBC.
Skriemeļi ir kauli, no kuriem sastāv mugurkauls. Tie aizsargā muguras smadzenes un nervus, vienlaikus nodrošinot ķermeņa struktūras atbalstu.
Papildu skriemeli parasti nejauši atklāj rentgena izmeklējuma laikā, veicot to citu iemeslu dēļ. Parasti tas nesagādā nekādas problēmas.
"Dažos gadījumos, ja kakla skriemeļu skaits pārsniedz normu - tas ir, ja to ir astoņi - var rasties problēma, piemēram, rokas nejutīgums," saka dakteris Vali.
Vēl viena slimība, ko var novērot kakla rajonā, ir goiters jeb kakla pietūkums, kas veidojas kakla priekšējā daļā, palielinoties vairogdziedzerim, kas ražo hormonus.
Goiters parasti parādās kakla apakšējā priekšējā daļā, tas var būt gluds vai bedrains, un dažkārt pietūkums ir tikai vienā pusē.
Parasti tas nav sāpīgs un nav bīstams, taču Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta ieteikums ir šādos gadījumos vērsties pie ārsta izmeklēšanai. Tātad nākamreiz, skatoties spogulī, pievērsiet uzmanību savam kaklam - tas var pastāstīt par jums vairāk, nekā jūs domājat.