Skaidra dzirde - labākas dzīves pamats
Vai pēdējā laikā nākas biežāk pārprasīt, ko teica sarunbiedrs, vai pagriezt televizora skaļumu skaļāk nekā agrāk? Tie ir signāli, kurus nevajadzētu ignorēt.
Dzirdes pasliktināšanās notiek pakāpeniski, un cilvēks pie tās pierod. Taču savlaicīga diagnostika spēj ne vien atklāt problēmu, bet arī ievērojami uzlabot dzīves kvalitāti. Par dzirdes veselības tendencēm, sabiedrības attieksmi un jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem stāsta sertificēta audiologopēde un Vision Express dzirdes aprūpes vadītāja Daiga Lagzdiņa.
Par dzirdes veselību un tendencēm
Kādas ir biežākās pirmās pazīmes, ar kurām cilvēki Latvijā vēršas pēc palīdzības saistībā ar dzirdes pasliktināšanos? Vai cilvēki to pamana savlaicīgi?
Visbiežāk cilvēki pamana, ka sarunās jāpārjautā, ko teica otrs, vai arī TV un telefona skaļumu nākas paaugstināt vairāk nekā agrāk. Grūtības parasti parādās trokšņainā vidē, piemēram, kafejnīcās vai pasākumos, kad sarunbiedru ir grūti saprast. Diemžēl palīdzību meklē vēlāk nekā vajadzētu, jo dzirdes pasliktināšanās notiek lēni un cilvēki pie tās pierod.
Cik bieži iedzīvotāji profilaktiski pārbauda dzirdi salīdzinājumā ar redzi vai zobu veselību?
Redzi un zobus cilvēki pārbauda regulāri, bet dzirde diemžēl bieži paliek novārtā. Profilaktiskas dzirdes pārbaudes tiek veiktas daudz retāk, lai gan tās ir tikpat svarīgas kā jebkura cita veselības pārbaude. Sabiedrībā vēl trūkst izpratnes, ka dzirdes profilakse ļauj saglabāt dzīves kvalitāti ilgtermiņā.
Vai pēdējos gados ir pieaugusi jaunu cilvēku interese par dzirdes pārbaudēm?
Jā, mēs redzam arvien lielāku interesi arī no jaunākiem cilvēkiem. To ietekmē skaļas mūzikas klausīšanās austiņās, pasākumi un ikdienas ierīces. Cilvēki kļūst apzinīgāki un vēlas laikus pārliecināties, ka viņu dzirde ir veselīga.
Par tehnoloģijām un modernajiem risinājumiem
Kādi ir jaunās paaudzes dzirdes aparātu sasniegumi, kas visvairāk pārsteidz klientus?
Mūsdienu dzirdes aparāti ir kļuvuši ļoti kompakti un gandrīz nemanāmi. Tie piedāvā funkcijas, kas agrāk šķita neiedomājamas – Bluetooth savienojumu ar telefonu, iestatījumu regulēšanu ar aplikāciju un automātisku pielāgošanos dažādām skaņas vidēm. Ierīce pati atpazīst situāciju – klusu kabinetu, kafejnīcas kņadu vai ielu ar vēju – un sekundes daļā pārslēdz režīmus, lai runa būtu skaidra. Turklāt šie aparāti “mācās” no lietotāja paradumiem, ar laiku kļūstot pilnīgi individuāli pielāgoti.
Vai cilvēkiem joprojām ir stereotipi un bailes no dzirdes aparātiem?
Jā, šādi stereotipi vēl pastāv, taču situācija mainās. Jaunās paaudzes ierīces ir tik nelielas, ka tās bieži vien nav pamanāmas pat tuvumā. Dizains kļūst arvien būtiskāks – cilvēki novērtē, ka dzirdes aparāts var būt gan funkcionāls, gan estētisks.
Par bērniem, senioriem un individuāliem risinājumiem
Kādas ir atšķirības dzirdes diagnostikā bērniem un pieaugušajiem?
Bērniem dzirdes pārbaudes tiek veiktas ar spēles elementiem un speciālām metodēm, kas pielāgotas vecumam. Vecāki nereti vilcinās, jo pirmās pazīmes ir grūti pamanīt. Tomēr agrīna diagnostika ir ļoti svarīga – dzirdes traucējumi var ietekmēt runas un valodas attīstību.
Kādu interesi Latvijā izrāda par individuāli pielāgotiem dzirdes aizsargiem?
Interese būtiski pieaug. Cilvēki arvien vairāk apzinās, ka dzirdes aizsardzība nav tikai darba vides jautājums, bet arī ikdienas nepieciešamība. Individuāli pielāgoti ausu aizbāžņi sniedz komfortu un drošību gan miega uzlabošanai, gan ceļojumos, sportā vai koncertos. Pieprasījums kļūst arvien lielāks.
Par sabiedrības izpratni un nākotnes attīstību
Vai sabiedrība sāk uztvert dzirdi līdzvērtīgi citām veselības jomām?
Sabiedrības attieksme mainās, taču lēnāk, nekā gribētos. Cilvēki sāk apzināties, ka dzirdes problēmas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti – gan profesionāli, gan sociāli. Dzirdes veselība pakāpeniski kļūst par ikdienas rūpju daļu, bet vēl ir daudz darāmā.
Kas, Jūsuprāt, būtu jādara, lai dzirdes pārbaude kļūtu par rutīnas veselības pārbaudi?
Svarīgi ir izglītot sabiedrību un padarīt profilaktiskās pārbaudes vienkārši pieejamas. Ģimenes ārstiem un speciālistiem būtu aktīvāk jāiesaka pārbaudīt dzirdi, pat ja sūdzību nav. Tikai tā tas kļūs par ierastu veselības ieradumu – līdzīgi kā redzes vai zobu pārbaude.
Kāds ir Vision Express dzirdes centru ilgtermiņa plāns?
Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai dzirdes aprūpe būtu pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Plānojam paplašināt centru tīklu dažādās pilsētās un attīstīt digitālos risinājumus, kas ļaus saņemt konsultācijas attālināti. Tāpat esam gatavi uzsākt sabiedrības izglītošanas programmas – par tām vēl mazliet priekšlaicīgi runāt, taču tās noteikti būs.
Dzirdes veselība ir mūsu komunikācijas un dzīves kvalitātes pamats. Savlaicīga diagnostika, mūsdienīgi risinājumi un individuāla pieeja ļauj atgūt skaņu pasaules pilnību. Kā uzsver Daiga Lagzdiņa – “dzirdes aparāts šodien nav traucēklis, bet gan gudrs sabiedrotais, kas palīdz dzīvot pilnvērtīgi un ar pārliecību.”
