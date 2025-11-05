Tukuma novada ģimenes ārsti un nozares speciālisti diskutē par veselības aprūpes izaicinājumiem un attīstības iespējām
29. oktobrī norisinājās kārtējā Tukuma novada ģimenes ārstu tikšanās, kuras laikā speciālisti dalījās aktualitātēs, pieredzē un viedokļos par veselības aprūpes jautājumiem novadā. Sanāksmē piedalījās Tukuma novada pašvaldības, veselības aprūpes iestāžu un sociālās jomas pārstāvji.
Par veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Tukuma novadā un turpmākajiem soļiem izklāstīja Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece Baiba Pļaviņa. Tāpat viņa uzsvēra, ka pašvaldība aktīvi īsteno pasākumus veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai,īpaši Matkules, Vānes, Zemītes un Irlavas pagastos, kur šobrīd nav pieejami ģimenes ārstu un feldšeru pakalpojumi. Sadarbībā ar Valsts veselības dienestu tiek meklēti ilgtspējīgi risinājumi, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu primārās aprūpes pieejamību tuvāk dzīvesvietai.
Sanāksmē piedalījās arī Tukuma novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve, kura iepazīstināja ar pieejamajiem pašvaldības atbalsta pasākumiem ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti, aicinot aktīvi izmantot piedāvāto pakalpojumu grozu. Tāpat tika pārrunāti sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām Tukuma novadā.
Aktuālus jautājumus par sociālās un medicīniskās aprūpes robežām aktualizēja SAC “Rauda” direktore Ilva Dreimane, uzsverot, ka iestādes darbiniekiem nereti nākas balansēt starp sociālo un medicīnisko funkciju. Viņa norādīja, ka SAC “Rauda” ir Sociālās aprūpes centrs, kura pamatuzdevums ir nodrošināt sociālo, nevis medicīnisko aprūpi, un aicināja rast sistēmiskus risinājumus šai problēmai.
Ar prezentāciju par medikamentu pieejamību un jaunā zāļu uzcenojuma īpatnībām uzstājās “Centra aptiekas” vadītāja Agnese Ritene un vadītājas vietniece Vineta Aispure. Viņas iepazīstināja ar zāļu piegādes iespējām mājās, kā arī izskaidroja zāļu izgatavošanas procesu aptiekā uz vietas, kas īpaši nozīmīgi pacientiem ar specifiskām vajadzībām.
Tikšanās noslēgumā par aktuālo situāciju un attīstības tendencēm informēja arī SIA “Tukuma slimnīcas” valdes locekle Domnikija Putniņa. Viņa iepazīstināja klātesošos ar slimnīcas jauno speciālistu komandu - darbu uzsākuši vai tuvākajā laikā uzsāks: urologs Oskars Jakušenoks, neiroķirurģe Jūlija Dolgopolova, ķirurģe Lineta Lukjanova, ķirurgs Andris Gardovskis, ķirurgs-proktologs Sergejs Šapovalovs, traumatologs-ortopēds Kristiāns Albe, pediatre Hedija Čupeca un anesteziologs-reanimatologs Jeļena Solovjova. Tāpat slimnīcai pievienojušies vairāki medicīnas rezidenti, kas veicina pakalpojumu pieejamību.
Tikšanās noslēdzās ar diskusiju par sadarbības stiprināšanu starp pašvaldību, veselības aprūpes iestādēm un sociālo dienestu, lai nodrošinātu pēc iespējas pieejamāku un kvalitatīvāku veselības aprūpi visā Tukuma novadā.