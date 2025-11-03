Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā drīzumā būs pieejamas konsultācijas atkārtota insulta risku profilaksei
No 2025. gada 14. novembra Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) stacionāra “Gaiļezers” Ambulatorajā nodaļā tiek uzsāktas Insulta vienības speciālistu konsultācijas, kuru mērķis ir palīdzēt novērst atkārtota insulta risku un nodrošināt insultu pārcietušajiem pacientiem nepārtrauktu veselības aprūpi – iespēju saņemt turpmāku medicīnisku uzraudzību, konsultācijas un atbalstu atveseļošanās procesā. Insulta vienības speciālistu konsultācijas ir daļa no Austrumu slimnīcas stratēģijas, lai stiprinātu neiroloģijas un cerebrovaskulāro slimību aprūpes jomu un nodrošinātu pacientiem visaptverošu palīdzību. Pieteikšanās konsultācijām jau ir atvērta, zvanot uz Austrumu slimnīcas vienoto pieraksta tālruni +371 67000610.
Insults ir viens no galvenajiem nāves un ilgstošas invaliditātes cēloņiem pasaulē — katru gadu ar to saslimst aptuveni 12 miljoni cilvēku. Latvijā šis rādītājs ir aptuveni 8000 pacientu gadā, un katrs ceturtais no viņiem piedzīvo atkārtotu insultu. Šie dati liecina par nepieciešamību nodrošināt ne tikai kvalitatīvu akūtās ārstēšanas posmu, bet arī aprūpi vēlākā laika periodā un ilgtermiņa profilaksi, kas būtiski uzlabo pacientu dzīves kvalitāti un samazina atkārtotu saslimšanu risku.
Konsultācijās pacientus pieņems neiroloģe Violeta Zubkova, kas specializējas cerebrovaskulāro slimību diagnostikā un ārstēšanā. Viņas vadībā tiks veikta pacientu veselības stāvokļa izvērtēšana, medikamentozās terapijas uzraudzība un profilakses pasākumu ieteikšana, kā arī sniegtas konsultācijas pacientiem un viņu ģimenes locekļiem par dzīvesveida korekciju, uzturu, fiziskajām aktivitātēm un stresa mazināšanu.
“Insulta ārstēšana nebeidzas ar izrakstu no slimnīcas. Lai mazinātu atkārtota insulta risku, pacientam nepieciešama ilgstoša uzraudzība, regulāras pārbaudes un individuāli pielāgota terapija. Ambulatorās konsultācijas palīdzēs nodrošināt šo nepārtraukto aprūpi un sniegs pacientiem iespēju atgriezties aktīvā dzīvē,” skaidro neiroloģe Violeta Zubkova.
Insulta vienības speciālistu konsultācijas ir daļa no Austrumu slimnīcas stratēģijas stiprināt neiroloģijas un cerebrovaskulāro slimību aprūpes jomu, nodrošinot pacientiem visaptverošu palīdzību – no akūtas ārstēšanas līdz profilaksei un rehabilitācijai. Austrumu slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas speciālisti uzskata, ka šāda ambulatorais atbalsts palīdz ne tikai pacientiem, bet arī veselības aprūpes sistēmai kopumā, samazinot atkārtotas hospitalizācijas un invaliditātes riskus.
Insulta vienības speciālistu ambulatorās konsultācijas stacionārā “Gaiļezers” Hipokrāta ielā 2, Rīgā
- Tiks pieņemti pacienti gan pēc insulta, gan personas ar paaugstinātu insulta risku;
- Vizītes laikā tiks veikta veselības stāvokļa izvērtēšana, riska faktoru analīze un sniegtas personalizētas rekomendācijas;
- Konsultācijas tiks uzsāktas no 2025. gada 14. novembra;
- Pieteikties konsultācijām no 2025. gada 14. novembra iespējams jau tagad, zvanot uz Austrumu slimnīcas vienoto pieraksta tālruni +371 67000610.