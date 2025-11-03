Zinātnieki atklājuši bīstamu saikni starp dzimumzīmēm uz labās rokas un vēzi
Vai jūs jebkad esat aizdomājušies un saskaitījuši, cik dzimumzīmju ir uz jūsu labās rokas? Visticamāk, to nav nemaz tik daudz. Dzimumzīmes ir tik ierasta ādas īpatnība, ka cilvēki parasti tām pat nepievērš uzmanību. Taču jūsu āda var pastāstīt daudz vairāk, nekā jūs domājat.
Londonas Karaliskās koledžas zinātnieki noskaidrojuši, ka labā roka var daudz pastāstīt par ādas veselību - pat par melanomas risku. Pētījumā piedalījās vairāk nekā 3500 sieviešu dvīņu, un dzimumzīmes tika saskaitītas 17 ķermeņa zonās.
Rezultāti izrādījās ļoti zīmīgi: tieši labā roka, īpaši virs elkoņa, visprecīzāk atspoguļoja kopējo dzimumzīmju skaitu uz visa ķermeņa. Ja uz labās rokas ir vairāk nekā 11 dzimumzīmju, ļoti iespējams, ka uz visa ķermeņa to ir vairāk nekā simts. Un jo vairāk dzimumzīmju, jo lielāks melanomas risks.
Norādes var sniegt arī citas zonas: vīriešiem melanoma biežāk parādās uz muguras, bet sievietēm – uz kājām. Riska faktori ir gaiša āda, vasarasraibumi, gaiši vai rudi mati un acis, kā arī ilgstoša uzturēšanās saulē un saules apdegumi.
"Cancer Research UK" atgādina: liels dzimumzīmju skaits pats par sevi vēl nenozīmē slimību. Lielākā daļa melanomu nerodas no esošajām dzimumzīmēm, bet gan no jauniem ādas veidojumiem.
Tāpēc ir svarīgi labi pazīt savu ādu. Ja pamanāt, ka dzimumzīme maina krāsu, formu vai izmēru, niez, asiņo vai izskatās neparasti, noteikti pierakstieties pie ārsta.