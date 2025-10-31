Pētījums: tikai viena kapsula šo īpašo baktēriju var pasargāt no vairākām smagām slimībām uz daudziem gadiem
Jaunzēlandes zinātnieki atrodas uz nozīmīga atklājuma sliekšņa: izrādījies, ka tikai viena kapsula ar veselīga cilvēka zarnu baktērijām var pasargāt no vairākām smagām slimībām - piemēram, diabēta un sirds slimībām - uz daudziem gadiem. Terapeitiskais efekts tika novērots pat tad, ja svars nemainījās.
Pirms astoņiem gadiem Jaunzēlandē, Oklendas Universitātē, tika uzsākts novatorisks eksperiments ar 87 pusaudžiem, kuriem bija liekais svars. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai labvēlīgo zarnu baktēriju pārstādīšana var uzlabot viņu veselību. Šim nolūkam dalībniekiem tika dotas kapsulas ar baktērijām, kas iegūtas no veseliem donoriem.
Medicīniskajā kontekstā šādu procedūru dēvē par fekālās mikrobiotas transplantāciju (angliski faecal microbiota transplantation, FMT) - tas nozīmē mikrobiotas pārnešanu no vesela donora izkārnījumiem cita cilvēka zarnās, lai atjaunotu normālu baktēriju sastāvu.
Tagad, pēc vairākiem gadiem, autoritatīvais žurnāls"Nature Communications" apstiprina šīs vienreizējās terapijas ilgtermiņa un iespaidīgos panākumus. Rezultāti liecina, ka pusaudžiem, kuri saņēma kapsulas ar baktērijām, salīdzinājumā ar placebo grupu, ievērojami samazinājās risks saslimt ar sirds slimībām vai diabētu, kā arī pārdzīvot insultu.
Apburtā loka sākums - aptaukošanās
Aptaukošanās ir globāla un pieaugoša problēma. Pusaudži ar lieko svaru bieži kļūst par pieaugušajiem ar lieko svaru, kuriem draud nopietnas veselības problēmas, piemēram, 2. tipa cukura diabēts, sirds slimības, vēzis un miega apnoja.
Pētījumu vadījušais profesors Veins Katfīlds skaidro, ka, lai gan grupa, kas saņēma baktērijas, četru gadu laikā nesamazināja svaru, atšķirībā no placebo grupas tā to arī nepieauga. Taču daudz nozīmīgāka par pašu svaru izrādījās terapijas ietekme uz metabolisko sindromu - bīstamu stāvokļu kopumu, kas ietver paaugstinātu asinsspiedienu, augstu cukura līmeni asinīs un nelabvēlīgu holesterīna līmeni.
"Vairāk nekā trešdaļai mūsu sākotnējo pusaudžu dalībnieku bija metaboliskais sindroms," saka Katfīlds. "Metaboliskajam sindromam ir ļoti nopietnas sekas - tas dubulto risku mirt no sirds slimībām vai insulta un pieckārt palielina 2. tipa diabēta risku."
Pēc profesora teiktā, rezultāts ir pārsteidzošs. "Iespaidīgi ir tas, ka tikai viena baktēriju pārstādīšanas procedūra būtiski samazināja metaboliska sindroma izplatību, un šis efekts saglabājās vismaz četrus gadus. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā dalībniekiem ir ievērojami mazāks risks saslimt ar diabētu un sirds slimībām."
Labvēlīgo baktēriju ilgstošā iedarbība
Profesors Džastins O’Sallivans uzsver vēl vienu nozīmīgu atklājumu - pat pēc četriem gadiem pārstādītās labvēlīgās baktērijas joprojām bija atrodamas dalībnieku zarnās un turpināja veiksmīgi vairoties. "Tas patiešām liek aizdomāties par to, cik plašā laika mērogā mums jāvērtē mikrobiomā balstītu ārstēšanas metožu ietekme," saka viņš.
Pēc O’Sallivana teiktā, zinātnieku komanda pašlaik strādā pie tā, lai noteiktu tieši tās baktēriju sugas, kas rada šo pozitīvo efektu. Mērķis - izveidot nākamās paaudzes probiotikas, kas spētu novērst slimību attīstību.
"Iedomājieties, ka jūs varat "ieprogrammēt" savu mikrobiomu tā, lai tas samazinātu slimību risku vēl pirms tās rodas. Šis pētījums iezīmē ceļu uz jauna tipa probiotikām, kas mērķē uz konkrētiem veselības stāvokļiem, radot noturīgas pārmaiņas mikrobiomā," skaidro viņš.
Profesors Katfīlds piebilst, ka galvenais mērķis ir nonākt pie praktiska risinājuma:
"Mūsu svētais Grāls ir izstrādāt supermaisījumu ar baktērijām, ko varētu lietot, lai novērstu vai mazinātu metabolisko sindromu. Pirmais solis - pierādīt, ka mūsu īpaši izveidotā baktēriju kombinācija patiešām darbojas."